Google Pixel 10 Pro Fold
(fot. Google)
Google Pixel 10 Pro Fold zadebiutował. Zaletą ma być trwałość

Tegoroczne portfolio smartfonów Google pokrywa się z tym zeszłorocznym. Nie mogło więc zabraknąć składaka. Oto Google Pixel 10 Pro Fold.

Google Pixel 10 Pro Fold – dwa ekrany i poprawiony zawias

Nowy Pixel 10 Pro Fold charakteryzuje się kilkoma usprawnieniami, które dotyczą zarówno trwałości, jak i czasu pracy. Zacznijmy jednak od ekranów. Pierwszy, ten umieszczony na zewnątrz, to 6,4-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1080 x 2364 pikseli oraz maksymalnej jasności 2000 nitów (HDR) i szczytowej 3000 nitów. Chroniony jest warstwą szkła Gorilla Glass Victus.

Drugi ekran OLED znalazł się we wnętrzu. Może on pochwalić się przekątną 8 cali, rozdzielczością 2076 x 2152 pikseli oraz jasnością 1800 nitów (HDR) i szczytową 3000 nitów. Google podkreśla, że ekran jest ogólnie wytrzymalszy, a dwie warstwy folii antyuderzeniowej mają zapewnić zwiększoną odporność na upadki.

Usprawniony został też jeden z kluczowych elementów w tego typu smartfonach. Otóż nowy zawias ma być dwa razy trwalszy niż w Pixelu 9 Pro Fold. Do tego dochodzi obudowa wykonana z aluminium ze stali lotniczej, która ma stopień ochrony IP68.

(fot. Google)

Google Pixel 10 Pro Fold – jak wygląda specyfikacja?

Sercem składaka – podobnie jak pozostałych smartfonów Google z serii Pixel 10 – jest układ Google Tensor G5. Towarzyszy mu koprocesor Titan M2 odpowiedzialny za kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Użytkownik do dyspozycji dostaje zawsze 16 GB RAM i – zależnie od wybranego wariantu – 256 lub 512 GB na dane albo 1 TB w topowej wersji.

Według deklaracji Google, akumulator o pojemności 5015 mAh ma zapewnić ponad 30 godzin pracy. Oczywiście nie chodzi o SoT, ale o czas od odłączenia do następnego podłączenia do ładowarki, zakładając pewnie normalne użytkowanie. Po 30 minutach na ładowarce o mocy 30 W akumulator powinien naładować się do 50%. Obsługiwane jest też ładowanie indukcyjne z mocą 15 W (Qi2).

(fot. Google)

Do wykonywania selfie przeznaczone są dwie kamery. Pierwsza jest dostępna, gdy smartfon jest złożony – ma ona 10 Mpix i f/2.2. Z drugiej skorzystamy po rozłożeniu urządzeniu – tutaj również 10 Mpix i f/2.2. Google Pixel 10 Pro Fold to jeszcze główny aparat 48 Mpix 1/2″ z f/1.7 i kątem widzenia 82 stopnie. Aparat ultraszerokokątny zapewnia 10,5 Mpix, f/2.2 i kąt widzenia 127 stopni. Z kolei teleobiektyw ma 10,8 Mpix, f/3.1 i sensor 1/3.2″ i umożliwia osiągnięcie 5-krotnego zoomu optycznego.

Google Pixel 10 Pro Fold otrzymał czytnik linii papilarnych, obsługę Dual SIM, Wi-Fi 7 802.11be, Bluetooth 6.0, NFC i modem 5G. To wszystko działa pod kontrolą Androida 16 z zapowiedzią 7-letniego wsparcia. Wypada jeszcze dodać, że wymiary obudowy po złożeniu wynoszą 155,2 x 76,3 x 10,8 mm, a po rozłożeniu jest to 155,2 x 150,4 x 5,2 mm. Smartfon waży 258 g.

(fot. Google)

Google Pixel 10 Pro Fold – cena i dostępność

Przedsprzedaż rusza dziś w USA. Natomiast Google Pixel 10 Pro Fold w sprzedaży pojawi się 9 października. Ceny startują od 1799 dolarów.

