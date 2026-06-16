Maksimum internetu, minimum zobowiązań. Plush odpala nową ofertę

Nowa oferta abonamentowa Plusha zapewnia jeszcze więcej gigabajtów do wykorzystania. Co więcej, pojawiła się możliwość wyboru eSIM.
Plush ogłasza nową ofertę abonamentową
Nowa oferta Weź nie komplikuj – jak informuje Plush – jest ukłonem w stronę klientów, którzy potrzebują dużych paczek internetu, a także chcą jasnych zasad. Zaletą mają być też przystępne ceny, które przedstawiają się następująco:
- Abonament S – 50 GB za 25 złotych miesięcznie (po rabatach),
- Abonament M – 200 GB za 50 złotych miesięcznie (po rabatach), z możliwością podziału kosztów abonamentu na pół (przy zakupie min. 2 numerów).
Warto jednak zwrócić uwagę, że Plush podaje powyższe kwoty z uwzględnieniem rabatów, w skład których wchodzi rabat za e-fakturę w wysokości 5 złotych, a także rabat za zgody na kontakt marketingowy w wysokości 5 złotych. Jeśli zdecydujemy się na wersję bez tych dodatków, zapłacimy odpowiednio 35 i 60 złotych miesięcznie.
W obu przypadkach w standardzie klient otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Do tego dochodzi umowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz dodatkowe benefity. Przenoszący numer mogą liczyć na 3 miesiące za 0 złotych, a lojalni, którzy pozostaną na dłużej, zyskają 2x więcej gigabajtów po 6 miesiącach. Ponadto Abonament M można dzielić z bliską osobą, a więc dwie osoby mogą korzystać z pakietu po 200 GB każda za 25 złotych miesięcznie (po rabatach) na osobę.
Zainteresowani? Nowa oferta abonamentowa Plusha jest już dostępna.
Plush wprowadza eSIM
Plush ogłosił debiut jeszcze jednej nowości, która w założeniach ma uprościć proces zakupu i aktywacji usług. Otóż klienci otrzymali możliwość wybrania karty eSIM w trakcie podpisywania umowy abonamentowej.
Nowa opcja dostępna jest zarówno w sklepie internetowym, jak i można zadzwonić na infolinię. Plush chwali się, że cały proces – od zakupu do uruchomienia usługi – można zamknąć w kilku minutach. Wystarczy zaakceptować umowę otrzymaną na e-mail i zainstalować eSIM.
Skoro jesteśmy przy tematach związanych z operatorami, wypada przypomnieć jedną z ciekawszych wiadomości ostatnich dni – Legia Warszawa zostanie operatorem.