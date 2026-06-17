Microsoft pokazał nowe laptopy i tablet. Znamy polskie ceny

Microsoft rozwija rodzinę Surface już od 13 lat i nie zamierza dopuścić do tego, by ta trzynastka okazała się pechowa. Jeszcze w tym roku zaprezentuje najpotężniejszy laptop spod tego znaku: Surface Laptop Ultra, ale zanim to nastąpi, już teraz pokazał światu najnowsze modele kierowane do szerszego grona użytkowników: 13-calowy Surface Pro (12. generacji) oraz 13,8- i 15-calowy Surface Laptop (8. generacji).

Bazą dla tych nowych urządzeń jest procesor z serii Qualcomm Snapdragon X2, mający przynosić ponad 50% wzrost wydajności w przetwarzaniu grafiki, zachowując przy tym bardzo wysoki poziom energooszczędności. Nie brakuje mu też – rzecz jasna – specjalnej jednostki zoptymalizowanej pod kątem lokalnej obsługi AI. Do wyboru są modele z 10-rdzeniowym układem Snapdragon X2 Plus oraz 12-rdzeniowym Snapdragon X2 Elite.

Oto Microsoft Surface Pro (12. generacji) z 13-calowym ekranem i procesorem Snapdragon X2

Najważniejszą z nowości jest 13-calowy Microsoft Surface Pro (12. generacji), nazywany przez producenta najbardziej wszechstronnym komputerem 2-w-1. Poza wysoką wydajnością cechować ma go długi czas pracy, sięgający nawet 15,5 godziny na jednym ładowaniu. Występuje w wariantach z panelami LCD lub OLED, zawsze jednak cechując się rozdzielczością 2880×1920 pikseli i częstotliwością odświeżania 120 Hz.

Microsoft Surface Pro (12. generacji) / źródło: Microsoft

Możliwe konfiguracje zawierają od 16 GB do 64 GB RAM typu LPDDR5X oraz SSD o pojemności od 256 GB do 1 TB. Standardowymi elementami wyposażenia są jeszcze kamerka o rozdzielczości 1440p, głośniki stereo z Dolby Atmos oraz moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Wszystko to zaś przy wadze na poziomie 895 gramów (nie licząc klawiatury i rysika, ale to akcesoria sprzedawane oddzielnie).

Są też dwa nowe modele spod znaku Microsoft Surface Laptop

Katalog producenta uzupełniają również dwa modele wchodzące w skład 8. generacji Microsoft Surface Laptop. Mniejszy, o przekątnej 13,8 cala, oferować ma nawet 20 godzin pracy z dala od zasilacza, a większy (15 cali) – 19 godzin. W obu przypadkach mamy do czynienia z wyświetlaczami LCD o proporcjach 3:2 i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Microsoft Surface Laptop (8. generacji) / źródło: Microsoft

Producent zwraca jeszcze uwagę na wygodną klawiaturę i haptyczny touchpad obsługujący gesty, jak również na smukłe i lekkie konstrukcje. Model 13,8-calowy ma 17,5 mm grubości i waży 1,36 kg, a 15-calowy – 18,3 mm i 1,66 kg. Dostępne konfiguracje zawierają od 16 GB do 64 GB RAM typu LPDDR5X i dyski SSD o pojemności od 256 GB do nawet 2 TB.

Cała trójka może się również pochwalić wzmocnioną obudową, wykonaną z aluminium (w 100% z recyklingu). I chyba nie trzeba tego dodawać, ale dla porządku wspomnę, że nowe urządzenia działają pod kontrolą systemu Windows 11.

Ile kosztują nowe komputery Microsoftu?

Ceny Microsoft Surface Pro (12. generacji) w rozmiarze 13 cali rozpoczynają się od 6999 złotych, a jeśli chcesz do tego dokupić klawiaturę i piórko, to przygotuj jeszcze 2699 złotych.

Z kolei nowe laptopy startują z poziomu 7499 złotych w przypadku przekątnej 13,8 cala oraz 7899 złotych, jeśli chodzi o 15 cali. Komputery są dostępne w oficjalnym sklepie producenta.