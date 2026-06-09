Sztuczna inteligencja Google dostępna od teraz na korzystniejszych warunkach

Korzystanie z narzędzi, robiących użytek ze sztucznej inteligencji, co do zasady jest darmowe, jednak wykupując płatny pakiet, można uzyskać dostęp do wyższych limitów użycia i dodatkowych możliwości. Dzięki zmianie cennika pakietów Google One AI stało się to bardziej atrakcyjną propozycją.

Nowy cennik pakietów Google One AI

Oferta pakietów Google One jest bardzo bogata. Wśród nich są trzy, które dają dostęp (bez dodatkowych opłat) do licznych narzędzi, bazujących na sztucznej inteligencji. Dotychczas były to Google AI Plus, Google AI Pro i Google AI Ultra, ale w 2026 roku gigant z Mountain View zmienił ich nazwy na:

AI od Google Plus,

AI od Google Pro,

AI od Google Ultra.

To nie jedyna zmiana, ponieważ zmienił się również cennik. Co najważniejsze: na korzystniejszy dla klientów. Najtańszy pakiet AI od Google Plus kosztuje teraz 23,99 złotych miesięcznie (lub 239,99 złotych rocznie) i na dodatek zapewnia 400 GB miejsca w chmurze. Wcześniej trzeba było za niego zapłacić 34,99 złotych miesięcznie i użytkownik dostawał „tylko” 200 GB miejsca w chmurze.

Pakiet AI od Google Pro kosztuje od 97,99 złotych miesięcznie lub 979,99 złotych rocznie i zapewnia 5 TB pamięci w chmurze – w jego przypadku nic się nie zmieniło w ostatnim czasie. Trzeci pakiet – AI od Google Ultra – dostępny jest natomiast w dwóch wersjach:

za 469,99 złotych miesięcznie z 5-krotnie wyższymi limitami wykorzystania niż w pakiecie Pro i 20 TB miejsca w chmurze,

za 979,99 złotych miesięcznie z 20-krotnie wyższymi limitami wykorzystania niż w pakiecie Pro i 30 TB miejsca w chmurze.

Wcześniej pakiet Google AI Ultra z 30 TB przestrzeni dyskowej w chmurze kosztował 1229,99 złotych miesięcznie. W jego przypadku nie jest dostępna możliwość zapłacenia (mniej) za cały rok z góry – wyłącznie płatność co miesiąc.

Pakiety AI od Google Plus, AI od Google Pro i AI od Google Ultra – cennik (źródło: Google)

Google daje jeszcze większy wybór pakietów Google One

Oprócz wymienionych powyżej pakietów dostępne są również: