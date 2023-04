Nowy smartfon ZTE Axon 40 Lite jest niezły, jednak jest jedno „ale”

Smartfony marki ZTE często kuszą klientów nie tylko efektownym designem, ale także całkiem dobrą specyfikacją. Podobnie jest też w przypadku modelu Axon 40 Lite. Ma on jednak jedno, naprawdę poważne „ale”.

Design, który przyciąga wzrok

Jeśli mówimy o segmencie średniaków, to trzeba przyznać, że często są to urządzenia bardzo podobne do siebie, różniące się jedynie symbolem producenta na obudowie. ZTE Axon 40 Lite wyróżnia się z tłumu przede wszystkim dzięki dwóm złotym pierścieniom, które znalazły się na tylnym panelu wokół wysp aparatów. Producent oprócz standardowej czarnej wersji kolorystycznej przygotował także rzucający się w oczy błękitny kolor obudowy.

Przedni panel tego urządzenia wygląda już standardowo. Nad 6,6-calowym wyświetlaczem wykonanym w technologii IPS o rozdzielczości Full HD+ znalazło się wcięcie na 16 Mpix aparat do selfie z przysłoną na poziomie f/2.0.

Przyzwoita specyfikacja z jednym „ale”

Axon 40 Lite (źródło: Axon)

Zacznijmy od tytułowego „ale”, czyli procesora. Producent postawił tutaj na chipset Unisoc T616. Co tu dużo mówić: nie jest tu demon prędkości i jego zastosowanie może budzić spore wątpliwości. Jest on jednak wspierany przez 6 GB RAM, co spokojnie powinno sprostać oczekiwaniom większości użytkowników. Ponadto na pokładzie znalazło się 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej w standardzie USF 2.2.

Na tylnym panelu urządzenia producent umieścił 50 Mpix aparat główny z przysłoną na poziomie f/1.8. Smartfon oferuje dwa dodatkowe obiektywy. Pierwszy, 2 Mpix sensor przeznaczony do zdjęć makro oferujący przysłonę f/2.4. Drugi z obiektywów połączony jest z 2 Mpix jednostką służącą do pomiaru głębi, która również oferuje przysłonę f/2.4.

Axon 40 Lite (źródło: Axon)

Akumulator ZTE Axon 40 Lite ma pojemność 4500 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 22,5 W. W urządzeniu nie znajdziemy obsługi sieci 5G, ale producent umieścił w nim złącze audio jack 3,5 mm oraz skaner linii papilarnych na bocznej krawędzi urządzenia.

Cena i dostępność

ZTE Axon 40 Lite zadebiutował na meksykańskim rynku. Za jego dystrybucję odpowiada operator telefonii komórkowej Telcel.

Cena smartfona wynosi 3999 meksykańskich peso, czyli równowartość ~930 złotych. Nie wiadomo jeszcze, czy urządzenie trafi także na globalny rynek.