Nowy smartwatch Amazfit ma działać nawet 12 dni na jednym ładowaniu

Każdy oczekuje od swojego smartwatcha czegoś zupełnie innego. To, co dla jednych jest ważne, dla drugich jest zupełnie nieistotne. Niemniej jednak dla wielu klientów czas pracy na jednym ładowaniu jest jednym z kluczowych czynników. Amazfit wychodzi naprzeciw oczekiwaniom właśnie takich użytkowników. Firma wprowadza na rynek model Pop 3R, który ma działać nawet 12 dni na akumulatorze.

Co oferuje Amazfit Pop 3R?

Zacznijmy tego, co widać na pierwszy rzut oka, czyli od designu Amazfit Pop 3R. Można powiedzieć, że jest to smartwatch, który nie wyróżnia się na tle konkurencji swoim wyglądem. Mamy tutaj do czynienia z klasyczną, okrągłą tarczą i wyświetlaczem pokrytym szkłem 2.5D. Ramka wykonana jest z materiału dającego wrażenie lekko błyszczącego, metalowego wykończenia. Przyciski są płaskie i nieznaczenie wystają nad boczną ramkę. Trzeba przyznać, że zegarek wygląda naprawdę elegancko i może się podobać.

Amazfit Pop 3R (źródło: Amazfit)

Na plus jest również zdecydowanie najważniejszy element specyfikacji sprzętów wearable, czyli ekran. Amazfit wyposażył swój najnowszy zegarek w 1,43-calowy wyświetlacz HD AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli, który oferuje także funkcję Always on Display. Dodatkowo firma deklaruje, że smartwatch zapewnia szeroki wybór tarcz zegarka – jest ich ponad 100.

W kwestii monitorowania zdrowia Pop 3R zapewnia funkcje takie, jak śledzenie tętna, pomiar nasycenia krwi tlenem i monitorowanie poziomu stresu oraz snu. Amazfit wyposażył go także w ponad 100 trybów sportowych, pozwalających dokładnie monitorować aktywność fizyczną.

Amazfit Pop 3R połączy się ze smartfonem za pomocą modułu Bluetooth 5.2 i może być sparowany z urządzeniami działającymi na systemach operacyjnych Android i iOS. Warto dodać, że zegarek ma na swoim pokładzie także wbudowany mikrofon i głośnik, umożliwiając tym samym wykonywanie połączeń telefonicznych przez Bluetooth i integrację z asystentem głosowym.

Amazfit Pop 3R (źródło: Amazfit)

Co więcej, zegarek, jak każdy tego typu sprzęt, oferuje różne funkcje, takie jak przypomnienia z kalendarza, alerty o połączeniach i powiadomienia z aplikacji na smartfonie. Użytkownicy mogą również sterować odtwarzaniem muzyki i obsługiwać aparat w sparowanym urządzeniu bezpośrednio ze swojego nadgarstka.

Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów odpowiedzialny jest w tym modelu akumulator, który ma pozwolić nawet na 12 dni nieprzerwanej pracy. Niestety, na stronie internetowej producenta na próżno szukać informacji o pojemności baterii zastosowanej w tym modelu.

Cena i dostępność

Amazfit POP 3R został wprowadzony na rynek indyjski w dwóch wariantach. Wersje w kolorach czarnym i srebrnym z silikonowym paskiem będą sprzedawane za 3499 rupii (równowartość ~170 złotych). Za model Metallic Silver, wyposażony w metalowy pasek, klienci zapłacą nieco więcej – 3999 rupii (~200 złotych). Sprzedaż smartwatcha rozpocznie się w Indiach 29 czerwca 2023 roku.

Nie ma informacji o dostępności tego modelu na rynku globalnym. Szkoda, bo nawet w cenie dwukrotnie wyższej niż na indyjskim rynku to urządzenie miałoby szanse stać się hitem sprzedażowym. Oczywiście pod warunkiem tego, że jego działanie jest tak dobre, jak deklaruje producent. Wówczas klienci mogliby kupić wydajny i funkcjonalny smartwatch w przystępnej cenie.