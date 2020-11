ZTE Watch Live wygląda fajnie i będzie długo pracować na baterii

Im więcej danego produktu na rynku, tym jesteśmy bardziej wymagający wobec niego. Nowy ZTE Watch Live jest smartwatchem, jakich wiele w sklepach i ratuje go przede wszystkim design, który może się podobać. Podobnie, jak czas pracy na pojedynczym ładowaniu.

ZTE Watch Live wchodzi na rynek. To smartwatch, który może się spodobać z dwóch powodów

Jeśli chodzi o design, ZTE Watch Live nie jest w żaden sposób oryginalny – ma kwadratową kopertę i jest dostępny w kilku wersjach z paskami w różnych kolorach. To „oklepane” wzornictwo może jednak być kluczem do sukcesu, ponieważ podobnie wyglądające smartwatche sprzedają się bardzo dobrze, a na dodatek – jeśli by się uprzeć – można znaleźć nawiązania do Apple Watcha. Cóż, taki już mamy klimat i nic na to nie poradzimy.

źródło: ZTE

Producenci w wielu przypadkach nie silą się na wyjątkową kreatywność, ale dla części klientów może to nawet być zaletą, ponieważ nie wszyscy traktują smartwatch jako element biżuterii – dla wielu osób zegarek powinien być możliwie najbardziej uniwersalny, aby pasował zarówno do formalnego, jak i casualowego outfitu.

ZTE Watch Live doskonale sprawdzi się w obu sytuacjach, bo nie można powiedzieć, żeby „wiało tandetą” (a przynajmniej, gdy patrzy się na przygotowane przez ZTE grafiki). Warto też dodać, że jego obudowa jest pyło- i wodoszczelna (zgodnie z kryteriami standardu IP68).

Smartwatch może zainteresować klientów również dlatego, że ma działać bardzo długo na pojedynczym ładowaniu, bo nawet 21 dni. Jednocześnie zapewnia też wsparcie dla technologii szybkiego ładowania – zaledwie 5-minutowe ładowanie ma dostarczyć energię wystarczającą na cały dzień działania. Do ładowania służy przystawka z magnetycznymi złączami pinowymi.

Poza tym, ZTE Watch Live to mocno przeciętny smartwatch. Oferuje m.in. kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT o przekątnej 1,3 cala i rozdzielczości 240×240 pikseli, a także pulsometr z funkcją całodobowego pomiaru i opcję monitorowania snu. Jest też możliwość zmierzenia poziomu nasycenia krwi tlenem.

Ponadto smartwatch zaoferuje swoim właścicielom dostęp do 12 trybów sportowych oraz możliwość użycia go do sterowania odtwarzaczem muzyki i wywoływania spustu migawki aparatu w sparowanym smartfonie. Do tego oczywiście są też takie standardy, jak licznik kroków, spalonych kalorii, przebytego dystansu i przekazywanie powiadomień o połączeniach, SMS-ach i nowych zdarzeniach w aplikacjach na smartfonie.

Regularna cena ZTE Watch Live została ustalona w Chinach na 249 juanów, co jest równowartością ~145 złotych. Z okazji wprowadzenia tego smartwatcha na rynek będzie jednak można go kupić w obniżonej cenie, za 229 juanów (~135 złotych).

Na razie nie mamy informacji, czy ZTE Watch Live będzie dostępny poza ojczyzną ZTE.

