DHL udostępnia swoją aplikację. Jej funkcje mogą Ci się przydać

W dobie cyfryzacji i rosnącej popularności usług online firmy kurierskie nie mogą pozostać w tyle. Właśnie dlatego DHL, jeden z liderów na rynku, wprowadza swoją aplikację mobilną – Mój DHL. Lepiej późno niż wcale… Firma zapewnia, że to przede wszystkim krok w stronę wygody klientów. Zobaczcie, jakie funkcje oferuje aplikacja.

Apka Mój DHL ułatwi Ci życie

Mój DHL to nowa aplikacja jednej z największych firm kurierskich, która ma na celu zwiększyć komfort korzystania z usług firmy. Najogólniej mówiąc, program umożliwia zarządzanie, nadawanie i śledzenie przesyłek. Wszystko to, co do tej pory wymagało logowania się na stronę internetową lub kontaktu telefonicznego, teraz jest dostępne w jednym miejscu, na Twoim smartfonie.

Aplikacja umożliwia zarządzanie przesyłkami oraz nadawanie i odbieranie ich. Możemy także zmienić datę lub adres doręczenia przesyłki. Dodatkowo program pozwala na wcześniejsze opłacanie przesyłek za pobraniem, wykorzystując do tego kartę płatniczą, szybki przelew lub BLIK, a także na zdalne otwarcie skrytki – to rozwiązanie dobrze znane już od pewnego czasu wszystkim korzystającym z Paczkomatów InPostu.

Ciekawą, a zarazem przydatną opcją może okazać się funkcja “Nawiguj do”, która wyznaczy trasę do wybranego punktu DHL POP lub automatu paczkowego DHL POP Box w apce z mapami zainstalowanej na naszym smartfonie.

aplikacja Mój DHL (źródło: Google Play)

Co więcej, Mój DHL nie jest ograniczony tylko do smartfonów. Dzięki temu, że aplikacja została stworzona w technologii PWA (progressive web app), jest również dostępna dla użytkowników komputerów, co oznacza, że możesz zarządzać swoimi przesyłkami z dowolnego urządzenia. Firma DHL zapewnia, że dzięki tej aplikacji śledzenie i zarządzanie przesyłkami stanie się jeszcze łatwiejsze.

W odpowiedzi na potrzeby konsumentów regularnie dostarczamy też nowe i wygodne rozwiązania technologiczne. Najnowszym z nich jest aplikacja Mój DHL, której obsługa jest niezwykle intuicyjna. Wśród innych tego typu aplikacji wyróżnia ją możliwość śledzenia drogi, którą pokonuje kurier z przesyłką, a także bezpośredni kontakt z nim. To rozwiązania oczekiwane przez klientów, dla których dziś elastyczność dostaw, swoboda odbioru i szybki kontakt są kluczowe. Anna Jędryka, Dyrektor ds. komunikacji marketingowej i sprzedaży detalicznej

Możesz śledzić kuriera, a nawet się z nim skontaktować

Jedną z najciekawszych funkcji aplikacji Mój DHL jest możliwość śledzenia kuriera. Dzięki temu możemy na bieżąco sprawdzać, gdzie aktualnie znajduje się nasza przesyłka i planować nasz dzień tak, aby być dostępnym w momencie doręczenia.

Nie tylko możemy śledzić status naszej przesyłki, ale także mamy możliwość zlokalizowania kuriera na mapie. To oznacza, że możemy ustalić przybliżoną lokalizację kuriera w danym momencie. To jest szczególnie przydatne, gdy mamy pilną przesyłkę i chcemy upewnić się, że będziemy dostępni, aby ją odebrać.

Ponadto apka pozwala na bezpośredni kontakt z kurierem. Jeśli mamy ważną informację dotyczącą doręczenia naszej paczki, numer do kuriera znajdziemy w aplikacji. Wystarczy kliknąć i zadzwonić. To jest niezwykle wygodne, zwłaszcza gdy musimy przekazać kurierowi dodatkowe informacje dotyczące dostawy.

Aplikacja dostępna jest zarówno na urządzeniach z systemem operacyjnym Android, jak i iOS.