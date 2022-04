vivo ma swój składany smartfon. Po rozłożeniu jest wielki jak tablet

Jeszcze 2 lata temu liczbę dostępnych modeli składanych smartfonów mogliśmy policzyć na palcach jednej ręki. Już niedługo będziemy potrzebowali nie tylko rąk, aby policzyć wszystkie produkty dostępne na rynku.

vivo X Fold tym razem oficjalnie

Wielka szkoda, że vivo nie udało się dochować tajemnicy i pełna specyfikacja urządzenia wyciekła na kilka dni przed premierą. Nie ma co jednak płakać nad rozlanym mlekiem i warto przypomnieć, z czym mamy do czynienia. A jest na czym zawiesić oko.

Źródło: vivo

Parametry urządzenia to najwyższa półka – vivo X fold może pochwalić się 6,53 calowym zewnętrznym ekranem oraz 8,03 calami wewnątrz, o rozdzielczości 1800 x 2200 pikseli. Oba wyświetlacze to oczywiście AMOLED-y z częstotliwością odświeżania 120 Hz i funkcją HDR10+. Składany ekran przykryty jest ultra cienkim szkłem SCHOTT UTG – z usług tej firmy korzysta również Samsung. W ekran wbudowano dwa czytniki linii papilarnych, oba działają na zasadzie ultradźwięków.

A co pod ekranem? Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB RAM-u oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. vivo X Fold to także solidne aparaty. Głównej matrycy o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu towarzyszy 12-megapikselowy obiektyw do zoom, peryskopowa kamera ze przybliżeniem do 60x (5x fizycznie), oraz ultraszerokokątny obiektyw o 114-stopniowym kącie widzenia. Oprócz Samsunga, który zafundował vivo główną matrycę, do współpracy dołączył również Zeiss, w efekcie czego w smartfonie znajduje się kilka dodatkowych trybów – m.in. Texture Portrait, Motion Capture 3.0, Zeiss Super Night czy Zeiss Nature Color.

Cały dobytek smartfona na barki bierze bateria o pojemności 4600 mAh. Niedużo, ale opcja szybkiego ładowania o mocy 66 W przywróci smartfon „do setki” w 37 minut. Jeżeli preferujecie ładowanie bezprzewodowe, to odbywa się ono z mocą 50 W, a . Jest też możliwość ładowania zwrotnego o mocy 10 W.

Przecieki nie pomyliły się również co do ceny urządzenia. W chińskim serwisie JD vivo X Fold wyceniono na 11999 juanów (~8040 złotych), zaś droższa wersja kosztuje 12999 juanów (~8700 złotych). Taniej niż Samsung Galaxy Fold 3, drożej niż Oppo Find N czy Xiaomi MIX Fold.