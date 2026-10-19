„Książę średniej półki” ma następcę. Pytanie tylko, czy godnego

W opublikowanej w kwietniu 2026 roku recenzji Bartek nazwał Vivo V70 „księciem średniej półki”. Rzeczywiście smartfonowi nie brakuje cech, które mogą przyciągać użytkowników jak magnes. Teraz na rynku zadebiutował jego następca: Vivo V80. Nie do końca można jednak mówić o jednoznacznym progresie.

Za nami premiera Vivo V80. Co oferuje ten smartfon?

To całkiem poręczny smartfon. Vivo V80 – zupełnie jak poprzednik – ma 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2750×1260 pikseli i jasności sięgającej 5000 nitów, a jedyne, co się w tym kontekście zmieniło, to częstotliwość odświeżania, dochodząca już nie tylko do 120 Hz, ale do 144 Hz. Kawałek jego tafli dla siebie niezmiennie zabiera kamerka o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.0).

Skoro już o aparatach mowa, producent w ogóle postawił na tę samą charakterystykę, co u poprzednika. Mamy tu więc system opracowany razem z Zeiss, na który składają się: główny sensor 50 Mpix (f/1.88) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ultraszerokokątny moduł 8 Mpix (f/2.2) oraz teleobiektyw 50 Mpix (f/2.65) z OIS i 3-krotnym zoomem optycznym.

Vivo V80 – źródło: Vivo

Akumulator zaliczył niewielki progres – jego pojemność wzrosła bowiem z 6500 do 7200 mAh. Procesor jednak pozostał niezmieniony – to Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Największym rozczarowaniem jest natomiast to, że zniknęła opcja z 12 GB RAM, a w przypadku 8 GB nie jest to już pamięć LPDDR5X, tylko starsza i wolniejsza: LPDDR4X. Podobnie pamięć masowa została zdegradowana z poziomu UFS 4.1 do UFS 3.1.

Podsumujmy…

Specyfikacja Vivo V80 vs Vivo V70 – porównanie:

Vivo V80 Vivo V70 Wyświetlacz 6,59 cala,

AMOLED,

2750×1260 pikseli,

144 Hz,

do 5000 nitów 6,59 cala,

AMOLED,

2750×1260 pikseli,

120 Hz,

do 5000 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz) RAM 8 GB

(LPDDR4X) 8 GB / 12 GB

(LPDDR5X) Pamięć masowa 128 GB / 256 GB / 512 GB

(UFS 3.1) 256 GB

(UFS 4.1) Akumulator 7200 mAh,

ładowanie do 90 W 6500 mAh,

ładowanie do 90 W Aparaty z tyłu – 50 Mpix (f/1.88) z OIS – główny;

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

– 50 Mpix (f/2.65) z OIS – teleobiektyw (3x) – 50 Mpix (f/1.88) z OIS – główny;

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

– 50 Mpix (f/2.65) z OIS – teleobiektyw (3x) Aparat z przodu 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) System opercyjny Android 17 (OriginOS 7) Android 16 (OriginOS 6) Łączność 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 157,5 × 74,3 × 7,69 mm 157,5 × 74,3 × 7,59 mm Waga 203 g 194 g Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69



Tym, czego specyfikacja nie pokazuje, a o czym zdecydowanie warto wspomnieć, jest to że producent w modelu V80 postawił na konstrukcję wykonaną z jednego kawałka szkła, co pozytywnie wpływa i na estetykę, i na trwałość.

Vivo V80 – źródło: Vivo

W ogólnym rozrachunku smartfon Vivo V80 wydaje się niezłym modelem ze średniej półki, choć trudno powiedzieć, że jest jednoznacznie lepszy od swojego poprzednika. Niemniej przy odpowiedniej cenie może okazać się bardzo atrakcyjnym wyborem. Skoro zaś już o cenie mowa…

Ile kosztuje Vivo V80?

Vivo V80 trafił już do sprzedaży w Indiach. Występuje tam w trzech wariantach kolorystycznych (pomarańczowym, niebieskim i czarnym) oraz tyluż konfiguracjach pamięciowych:

8/128 GB za 62999 rupii (równowartość ~2590 złotych),

8/256 GB za 69999 rupii (~2875 złotych),

8/512 GB za 79999 rupii (~3285 złotych).

Na razie nie wiadomo, czy model ten trafi też do sprzedaży w Polsce, ale taki scenariusz jest jak najbardziej prawdopodobny. Przypomnę więc, że sugerowana cena Vivo V70 w wersji 8/512 GB wynosiła w 3099 złotych, przy czym początkowo została obniżona do 2699 złotych.