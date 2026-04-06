Recenzja Vivo V70. Książę średniej półki

Choć w wielu krajach już dawno porzucono system monarchii, ten wciąż świetnie trzyma się w świecie smartfonów – przynajmniej jeżeli chodzi o stosowanie metafor. Mamy więc zmieniających się co jakiś czas króli, sułtanów i lordów w swojej kategorii. Vivo V70 póki co należy się wyłącznie tytuł książęcy.

W drodze po koronę

W krainie smartfonów średniej półki walka o królewski tytuł jest naprawdę zacięta. Każdy megapiksel, punkt w benchmarku i miliamperogodzina w akumulatorze ma znaczenie, a ludziom trudno wybaczyć, jeżeli rywal żąda kilku stówek więcej pomimo identycznej specyfikacji.

Na taki właśnie grunt wjeżdża nowy reprezentant Vivo. Model V70 na papierze prezentuje się jako godny pretendent do tronu. Czy warto wyciągać koronę z gabloty akurat dla niego? Przekonacie się po lekturze recenzji.

Specyfikacja Vivo V70

Ekran AMOLED, 6,59 cala, rozdzielczość 2750 x 1260 pikseli, częstotliwość odświezania 120 Hz, maksymalna jasność 5000 nitów CPU Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 GPU Adreno 722 RAM 12 GB Pamięć wewnętrzna 512 GB, UFS 4.1 System operacyjny Android 16 z nakładką Origin OS 6, 4 duże aktualizacje systemu Aparat z tyłu #1 główny, 50 Mpix, przysłona f/1.9, długość ogniskowej 23 mm, rozmiar matrycy 1/1.56″, PDAF, OIS Aparat z tyłu #2 teleobiektyw, f/2.7, ogniskowa 73mm, matryca 1/1.95″, PDAF, OIS, 3-krotny zoom optyczny Aparat z tyłu #3 ultraszeroki kąt, 8 Mpix, f/2.2, ogniskowa 15mm, matryca 1/2.76″, kąt widzenia 115∘ Aparat z przodu 50 Mpix, f/2.0, ogniskowa 21 mm, matryca 1/2.76″, AF Akumulator krzemowo-węglowy, 6500 mAh, szybkie ładowanie 90 W Łączność i komunikacja Wi-Fi , Bluetooth 5.4, GPS, NFC, port podczerwieni microSD brak Gniazdo ładowania USB-C, 2.0, OTG Minijack 3,5 mm brak Audio głośniki stereo Wymiary 157,5 x 74,3 x 7,4 mm Waga 187-194 g Wodoszczelność i wytrzymałość IP68/IP69, szkło Schott Xensation z przodu

Pierwsze wrażenie

Jedną z fajniejszych części testowania urządzeń, wokół których nie nakręca się gigantycznego hype’u, jest fakt, że ich wygląd nie jest znany na tygodnie przed premierą, a może wręcz okazać się zaskoczeniem. Tak było w przypadku pierwszych minut z Vivo V70 i przyznam, że po testach Nothing Phone (3) byłem wstępnie oczarowany tym smartfonem.

Zestaw sprzedażowy, zaproponowany przez producenta, wydaje się wystarczający. Smartfon dotarł do mnie z fabrycznie nałożoną folią ochronną, a w pudełku – oprócz szpilki na tackę SIM i kabla ładującego – znalazło się również miejsce na przezroczyste etui. Choć rozumiem potrzebę ochrony telefonu przed upadkiem, V70 to jeden z tych przypadków, kiedy z żalem zakładam kawałek elastycznego plastiku.

Na to uwielbienie bryły składa się kilka czynników. Pierwszy z nich to proporcje. Choć ekran w stosunku 19,5:9 nie jest niczym wyjątkowym na rynku, to wąskie obwódki wokół ekranu mniejszego niż 6,7 cala, miękkie krawędzie i grubość na poziomie 7,4 mm sprawiają, że całość jakoś tak przyjemnie się trzyma – bez wyciągania palców, przypadkowych aktywacji ekranu czy wrzynających się ostrych kątów.

Druga kwestia to materiały i wykończenie. Matowy stop aluminium, z którego wykonano ramkę, nie zbiera odcisków palców, podobnie jak szklane plecki, które przy okazji są na swój sposób przyjemne w dotyku. Przycisk zasilania oraz sterowania głośnością siedzą sztywno na swoich miejscach i chodzą z przyjemnym, jednostajnym oporem.

Całości dopełniają detale, takie jak błyszczący grawer z logotypem na pleckach, logo Zeiss, osadzone głębiej na powierzchni wysepki na aparaty, którą wyfrezowano na krawędzi i pozostawiono błyszczącą krawędź na styku z tyłem urządzenia. Do tego pierścień LED, przesunięcie informacji o urządzeniu na ramkę i brak przechwałek pokroju „200 Mpix AI camera” sprawiają, że aż chce się to porównać do pewnego amerykańskiego producenta z owocowym logo, ale obawiam się oskarżeń o profanację.

W każdym razie – gdyby Vivo V70 było zestawem odzieżowym, przypominałoby dobrze skrojony, włoski garniak – idealny dla współczesnego monarchy.

Wyświetlacz i audio

Parametry techniczne Vivo V70 pokazują ambicje smartfona do bycia czymś więcej niż przeciętniakiem. 6,59-calowy panel AMOLED oferuje maksymalną częstotliwość odświeżania o wartości 120 Hz, maksymalna jasność to 5000 nitów, a na pokładzie znalazło się miejsce na wsparcie technologii HDR10+. Do tego nie zapominajmy o rozdzielczości 2750 na 1260 pikseli, co daje nam zagęszczenie w okolicach 459 ppi.

Obietnice na papierze są spełniane w rzeczywistości. Ekran pozostaje czytelny nawet w mocniejszym słońcu, a animacje i rozgrywka prezentują się płynnie. Lekki niedosyt pozostawia jednak możliwość zmiany parametrów. Zamiast dokładnych suwaków i jakichkolwiek predefiniowanych profili, mamy do wyboru trzy tryby – naturalny, Pro i jasny oraz trzy warianty temperatury – domyślny, ciepły i chłodny. Podobnie z częstotliwością odświeżania – tylko 60, 120 Hz lub odświeżanie inteligentne.

screeny: Bartosz Kaja | Tabletowo

Szkoda tylko, że w parze z niezłym wyświetlaczem nie idzie warstwa dźwiękowa. Zastosowane przez Vivo stereo gra dostatecznie głośno, żeby ussłyszeć telefon z odległości kilkunastu metrów, jednak nie idzie za tym przyjemna charakterystyka.

Niskie tony są mocno wyprane z mocy i wprawiają całe urządzenie w lekkie wibracje. Średnie i wysokie sekcje są natomiast pozbawione jakiegokolwiek pazura, przez co bez względu na ulubiony gatunek muzyczny dźwięk jest płytki i lekko irytujący dla uszu.

Osiągi

Średnia półka to w kwestii osiągów trudne pole walki. O ile flagowce po prostu muszą mieć najnowszy i najbardziej wydajny układ mobilny w gamie partnerskiego producenta, o tyle tutaj można objąć dwie strategie – zdecydować się na starszy układ mobilny z wyższej półki lub wybrać najnowsze rozwiązanie, skrojone pod średniaki. Pierwsza opcja gwarantuje wysokie cyferki w benchmarkach, druga zazwyczaj lepiej obchodzi się z akumulatorem.

Vivo V70 wybrało bramkę numer dwa i zostało obdarowane Snapdragonem 7 Gen 4. Ten nie ma szans w starciu ze Snapem 8 Gen 3, którego można spotkać w m.in. w Poco F7 Pro. Na potwierdzenie tych słów wystarczą wyniki z Geekbench i 3D Mark. Dziwi mnie też fakt, że w testach CPDT pamięci UFS 4.1 zapisowi sekwencyjnemu bliżej do prędkości osiąganych w smartfonach pokroju Oppo Reno 15 Pro, gdzie zastosowano technologię UFS 3.1

screeny: Bartosz Kaja | Tabletowo

Ciekawą rzecz można za to zaobserwować w testach obciążeniowych oraz w praktyce. Widać bowiem, ze 20-minutowe sesje w Wild Life nie służą SoC i jego chłodzeniu, przez co pod koniec wyniki mocno spadają – a co za tym idzie – stabilność wyrażana w procentach.

Warto jednak zwrócić uwagę na jeden parametr – smartfon zaczyna odcinać moc przy 40∘C. Kojarzę natomiast urządzenia, które były gotowe grzać się nawet do 48∘C w trakcie testów.

W efekcie nawet po długotrwałych testach telefon nigdy nie wprawiał moich palców w dyskomfort, co odebrałem w sumie jako dziwne uczucie – bo jak to tak, 20 minut pod obciążeniem, a ja mogę chwycić smartfon nie krzywiąc się od wydzielanego ciepła?

Gry mobilne okazały się zatem pozytywnym zaskoczeniem. Odpaliłem sobie bowiem Zenless Zone Zero, które na wysokich ustawieniach na flagowcach prędzej czy później rozgrzeje każdą obudowę. Tutaj? Siedzę sobie na poczekanku w aucie, leci misja za misją, macam paluchami tył, a ten jakiś podejrzany – da się go bezboleśnie dotknąć.

Na szczęście zarówno ZZZ, jak i Titan Quest, Rainbow Six Mobile czy Where Winds Meet w trakcie sesji nie zmieniały charakterystyki działania V70 – nie ukrywam, że nawet spodobało mi się używanie urządzenia, które po 15 minutach zabawy nie sugeruje zainwestowania w dodatkowe, gamingowe chłodzenie.

Nakładka OriginOS 6 w praktyce

Trzymając się mniej więcej narzuconej sobie lata temu chronologii w recenzjach muszę niestety w tym miejscu przejść do najsłabszego elementu Vivo V70, czyli nakładki systemowej OriginOS 6, bazującej na Androidzie 16.

W praktyce w UI nie ma się do czego przyczepić. Personalizacja jest naprawdę przeogromna – oprócz klasyki w postaci efektów w trybie Always on Display, dodatkowych kształtów ikonek i sklepu z motywami możliwe jest dostosowanie takich efektów dynamicznych, jak:

przejście do ekranu głównego, w tym animacja po odblokowaniu,

odcisk palca na ekranie blokady plus animacja (dwie osobne kategorie),

rozpoznawanie twarzy,

oświetlenie otoczenia przy AoD,

podłączenie USB i ładowanie,

włączanie/wyłączanie ekranu,

dynamiczny wskaźnik, czyli pierścien LED z tyłu reagujący na powiadomienia i połączenia przychodzące.

Gracze docenią rozbudowany pakiet związany z „trybem ultragry”, a fani dynamicznej wyspy z iPhone’ów – wyspę Origin, która może działać jako szybka droga do sterowania odtwarzaczem czy schowek pozwalający na przechowywanie tekstów czy zdjęć do przekopiowania. Cud, miód i chińskie orzeszki.

screeny: Bartosz Kaja | Tabletowo

Niestety, czar świetnego UI pryska, gdy zaczniemy przyglądać mu się na co dzień. Tutaj dziwnie przetłumaczona fraza, tam ikony na pasku powiadomień dziwnie ze sobą reagują. Najbardziej jednak bolały mnie opóźnione powiadomienia. Dawno nie zdarzyło mi się, abym musiał ponownie prosić o kod do logowania, bo poprzedni nie zdążył dotrzeć. Rozumiałbym takie wpadki, gdybym miał do czynienia z tańszą marką, żyjącą na polskim rynku od niedawna. Vivo ma jednak za sobą jakieś doświadczenie i wsparcie dużego brata w postaci Oppo – dlaczego zatem OriginOS nie zawsze zachwyca, choć powinien?

Komunikacja i zabezpieczenia

Fragment związany z łącznością przewodową i bezprzewodową to zazwyczaj formalność – szczęśliwie trudno jest mi przypomnieć sobie, żebym kiedykolwiek miał problemy z Bluetooth czy jakością połączeń głosowych. Nie inaczej jest z Vivo V70, który – dla przypomnienia – oferuje moduł BT 5.4, Wi-Fi 6, NFC czy GPS – wszystkie działały bez problemów i nieprzyjemnych opóźnień. Miłym dodatkiem jest rzadko montowany we współczesnych telefonach port podczerwieni.

Co do samych rozmów telefonicznych, ani rozmówcy nie zgłaszali mi problemów z jakością głosu, ani ja nie zauważyłem, aby dzwoniący byli gorzej rozumiani niż przez prywatne urządzenie.

W kwestii zabezpieczeń Vivo postanowiło pożyczyć sobie co nieco z wyższej półki. Nie zdecydowało się jednak na bardziej zaawansowane czujniki do odblokowywania za pomocą twarzy, a na czytnik linii papilarnych oparty na ultradźwiękach. Dzięki temu kalibracja odcisku palca jest szybka i łatwa, a reakcja w codziennym użytkowaniu błyskawiczna – W 90% przypadkach wystarczy pacnąć paluchem w pole, aby korzystać ze smartfona. Odblokowywanie twarzą też się nada, choć warto pamiętać, że bez dodatkowych modułów jest mniej bezpieczne.

Fotografia – jakie zdjęcia robi Vivo V70?

Przed Vivo V70 jeszcze jeden ważny test, jednak śmiem twierdzić, że dla wielu przyszłych królów najważniejszym zadaniem jest zdobyć uznanie na polu fotograficznym. Recenzowany smartfon jest całkiem nieźle przygotowany do tego wyzwania. Na jego pokładzie znajdziemy główny aparat 50 Mpix, teleobiektyw 50 Mpix z trzykrotnym przybliżeniem oraz ultraszeroki kąt o rozdzielczości 8 Mpix. Na froncie znajduje się natomiast oczko 50 Mpix.

Na szczęście Vivo V70 już od pierwszej aktywacji spustu migawki zapowiada, że fotografia może być jego mocną stroną. Zdjęcia charakteryzują się wysoką szczegółowością, a odcięcie dalszych planów prezentuje się subtelnie. Jeżeli żywe, mocno kontrastujące kolory wywołują u Was reakcję alergiczną, smartfon ma „Plan B”. Zeiss, z którym producent współpracuje, opracował kilka filtrów. Alternatywą dla kolorystyki „Vivid” może być tryb podpisany jako „Zeiss” lub „Texture”.

Filtr Vivid Filtr Zeiss Filtr Vivid Filtr Zeiss Filtr Vivid Filtr Zeiss fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

Choć o portretach pogadamy sobie jeszcze przy omawiania przedniej kamerki, nie wypada nie wspomnieć w tym miejscu o fakcie, że smartfon wykrywa nie tylko krawędzie ludzkiej sylwetki, a niemieccy specjaliści od optyki dorzucili kilka efektów imitujących popularne soczewki producenta, takie jak Biotar, Planar czy Distagon.

f/0.95, Naturalne f/0.95, Rozbłysk Biotar f/0.95, Rozbłysk Sonnar f/0.95 / Rozbłysk Cinematic fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

Vivo V70 ma też swoją gorszą stronę fotograficzną. Nazywa się „obiektyw ultraszerokokątny” i nie powinno to być zaskoczeniem – niską jakość zdjęć zdradzał w końcu sensor o rozdzielczości 8 Mpix. Widać więc pogorszenie szczegółów na dalszym planie, choć oczko ratuje kolorystyka zbliżona do tej z głównej matrycy.

x1 x0.6 x1 x0.6 x1 x0.6 x1 x0.6 x1 x0.6 x1 x0.6 x1 x0.6 x1 x0.6 x1 x0.6 fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

Na szczęście nie ma potrzeby skupiać się na gorszym aparacie, skoro możemy częściowo pozachwycać sie nad teleobiektywem. Ten rozpoczyna swoją przygodę na trzykrotnym zoomie optycznym i jest w stanie osiągnąć aż trzycyfrowe przybliżenie. Oczywiście w okolicach „x20” trafiają się już nieprzyjemne dla oka artefakty, a „x100” generuje fotki tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Dopóki jednak używałem zakresu x3-x10, cieszyła mnie zbliżona paleta jak w głównym aparacie i brak utraty szczegółów.

x1 x3.6 x10 x1 x3.6 x10 x1 x3.6 x10 x1 x3.6 x10 x1 x3.6 x10 x1 x3.6 x1 x3.6 x10 x1 x3.6 x10 x20 x50 x100 x1 x10 x1 x3.6 x10 x1 x3.6 x10 x1 x10 x20 x1 x3.6 x10 x1 x10 fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

Robienie zdjęć w nocy tylko podsumowuje możliwości fotograficzne Vivo V70. Oznacza to dobrą szczegółowość zdjęć, nieznacznie podbijaną przez dedykowany tryb, mocno takie sobie ultraszerokie kąty i dobre parametry tele – ale tylko do ok. 10-krotnego przybliżenia.

aut auto tryb nocny auto tryb nocny auto tryb nocny x1, auto x3.6, auto x10, auto x1, tryb nocny x3.6 tryb nocny x10, tryb nocny x1, auto x0.6, auto x1, tryb nocny x0.6, tryb nocny x1, auto x0.6, auto x1, tryb nocny x0.6, tryb nocny x1, auto x0.6, auto x1, tryb nocny x0.6, tryb nocny x1, auto x3.5, auto x10, auto x1, tryb nocny x3.6, tryb nocny x10, tryb nocny x20, tryb nocny x50, tryb nocny x100, tryb nocny x1, auto x3.6, auto x10, auto x1, tryb nocny x3.6, tryb nocny x10, tryb nocny fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

Przednia kamerka o rozdzielczości 50 Mpix brzmi trochę jak strzelanie do wróbla z armaty – w końcu zadowalające efekty osiągają matryce 32 Mpix. Nie mam jednak zamiaru zastanawiać się, czy to dobry krok – wystarczy, że widzę, że szczegółowość stoi na wysokim poziomie, a sztuczne rozmycie całkiem nieźle radzi sobie z rozciapierzoną fryzurą, nie tworząc mocnych, psujących immersję odcięć.

x1 x0.8 x2 x1 x0.8 x2 x1, f/0.95 x1, f/2.8 x1, f/16 x1, f/0.95 x1, f/2.8 x1, f/16 x1, f/0.95 x1, f/16 x1, f/0.95 x1, f/2.8 x1, f/16 fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

Na zakończenie warto dodać coś o możliwościach wideo. Maksymalna jakość kręconego filmiku to 4K i 60 klatek na sekundę, jednak w tej sytuacji możecie skorzystać tylko z 3-krotnego przybliżenia cyfrowego. Chcąc przełączać się pomiędzy obiektywami trzeba obniżyć format do 1080p i 30 klatek na sekundę. W tym wariancie możecie również skorzystać z poziomu stabilizacji „Ultra”.

Akumulator i czas pracy

Ilość miliamperogodzin, jakie udało się producentowi wcisnąć do wąskiej obudowy smartfona, to jedno, a faktyczny czas pracy na jedym ładowaniu w różnych warunkach – drugie. 6500 mAh w wykonaniu Vivo V70 w połączeniu z SoC ze średniej półki daje szanse na ładowanie urządzenia rzadziej niż tego samego dnia po odpięciu ładowarki.

Nie byłem zawiedziony. Przy normalnym użytkowaniu, opartym na obniżonej rozdzielczości (ustawianej jako domyślna przez smartfon), inteligentnym odświeżaniu i pozostawaniu w zasięgi domowego Wi-Fi, trzy dni użytkowania przy około godzinnym SoT (w skali dnia) nie były żadnym wyczynem. Obciążając sprzęt wyższą rozdzielczością, grami i sztywną pracą na 120 Hz i potrzebowałem 24 godzin, zanim urządzenie zaczęło domagać się podpięcia do ładowarki.

screeny: Bartosz Kaja | Tabletowo

A jak wygląda możliwy scenariusz ładowania? Zależy, gdzie ucho przyłożyć. Przewodowo V70 pozwoli przepuścić przez siebie 90 W mocy, co w przypadku testów na prywatnej ładowarce Motoroli 120 W pozwoli naładować ogniwa z poziomiu 10-20% do 100% w około 60 minut.

Fani indukcji muszą natomiast obejść się smakiem – smartfon nie oferuje ładowania bezprzewodowego nawet z symboliczną mocą.

Podsumowanie

Od momentu zobaczenia pudełka z Vivo w domu aż do spakowania go w dalszą drogę, Vivo V70 był udanym towarzyszem w codzienności. Na obudowę aż chciało się patrzeć, a świetna praca na baterii, możliwości fotograficzne (przynajmniej te z głównego aparatu i obiektywu tele) czy rozbudowany w kwestii personalizacji i udogodnień OriginOS tylko potęgowały poczucie, że korzystam z naprawdę solidnego sprzętu.

Nie wszystko jednak się udało. Praca głośników wydawała mi się nadzwyczaj irytująca, zoom powyżej x20 na teleobiektywie zaczyna wyglądać paskudnie, a Snapdragon 7 Gen 4 – choć oszczędny i pracujący bez grzania w dłonie – nie dorównuje temu, co mają do zaoferowania rywale w podobnej cenie.

W trakcie użytkowania i pisania recenzji nie znałem ceny smartfona. Kiedy dowiedziałem się, że mówimy tu o urządzeniu za 3099 złotych okazało się, że droga po koronę nie jest jeszcze zamknięta. Podobnie wyceniony Oppo Reno 15 Pro oferuje nieco lepsze aparaty kosztem wolniejszej pamięci wewnętrznej i obecności optycznego czytnika linii papilarnych. Google Pixel 10 daje aż 7 lat dużych aktualizacji, flagowy układ mobilny i opcję ładowania indukcyjnego, ale akumulator jest tyci, a po kablu pójdzie maksymalnie 30 W do podreperowania stanu baterii. OnePlus 15R nagrywa materiały w 4K i 120 klatkach na sekundę, ma dobre głośniki i dużą baterię, tylko dla wielu osób brak teleobiektywu i ładowania bezprzewodowa oznacza drastyczny spadek zainteresowania danym smartfonem.

Biorąc pod uwagę promocję na start, obniżającą cenę Vivo V70 do 2699 złotych, odnoszę wrażenie, że przez tych kilka tygodni będzie to świetny wybór na średniej półce – może nie na miarę korony królewskiej, ale „książę średniaków” też brzmi na swój sposób dumnie.

W pełnej cenie (3099 złotych) jest to natomiast typowy reprezentant w swojej kategorii, z kilkoma zaletami zachęcającymi do zakupu i wadami, na które niektóre osoby będą potrafiły przymknąć oko.

