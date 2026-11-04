Poprzednika polubiłem. Ten smartfon mogę pokochać

Wiosną 2026 roku miałem okazję testować Vivo V70 FE i w ogólnym rozrachunku uważam go za naprawdę świetny smartfon dla osób poszukujących solidnego średniaka z niezłym aparatem i długim czasem pracy. Tym zaś, co najbardziej mi w nim przeszkadzało, był rozmiar ekranu (krótko mówiąc: olbrzymi). Właśnie zaprezentowany został następca tego modelu: Vivo V80 FE i cieszy mnie, że tym razem producent postawił na wyraźnie bardziej kompaktową konstrukcję.

Oto Vivo V80 FE. Kompaktowy średniak z dużą baterią

Smartfon Vivo V80 FE ma ekran o przekątnej nie 6,83 cala, a jedynie 6,59 cala, dzięki czemu powinien być wygodniejszy w codziennym użytkowaniu. Realnie przekłada się to na szerokość o 1,7 mm mniejszą i wysokość skróconą o blisko 6 mm. Równocześnie zachowana została wysoka rozdzielczość i częstotliwość odświeżania 120 Hz, a jasność wzrosła z 1900 do 3000 nitów, co pozwala oczekiwać doskonałej widoczności w słoneczne dni.

Kawałek ekranu dla siebie zabiera aparat o rozdzielczości 50 Mpix z autofokusem – to spory progres względem Siedemdziesiątki, która dysponowała kamerką 32 Mpix bez AF. Zresztą, system fotograficzny w ogóle przeszedł sporo zmian, bo rozdzielczość głównego oczka z tyłu zmalała z 200 Mpix do 50 Mpix, ale za to moduł ultraszerokokątny ma nie 8 Mpix, lecz (również) 50 Mpix. Ciekawe, jak przełoży się to na realne efekty, szczególnie że całość została dopicowana przez Zeiss.

Vivo V80 FE | fot. Vivo

Poprzednik nie był demonem prędkości, ale jego MediaTek Dimensity 7360-Turbo zapewniał wystarczającą wydajność na co dzień. Smartfon Vivo V80 FE powinien oferować podobne możliwości, bo ma minimalnie mocniejszy procesor Dimensity 7400-Turbo. Szkoda tylko, że towarzysząca mu pamięć operacyjna nie reprezentuje już kategorii LPDDR5, lecz LPDDR4X (teoretycznie istnieje ryzyko, że będzie to oznaczać nawet o połowę niższą przepustowość, ale może nie ma co być aż takim pesymistą).

Cieszy za to, że Vivo V80 FE nadal będzie dysponować bardzo pojemnym akumulatorem – o pojemności 7000 mAh. Utrzymana została także maksymalna moc ładowania na poziomie 90 W. Całość wieńczy zaś całkiem smukła, pokryta szkłem konstrukcja, cechująca się przy tym wysokim stopniem ochrony przed pyłem i wodą: IP68 oraz IP69.

Vivo V80 FE | fot. Vivo

Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja Vivo V80 FE vs Vivo V70 FE – porównanie:

Vivo V80 FE Vivo V70 FE Wyświetlacz 6,59 cala,

AMOLED,

2750×1260 pikseli,

120 Hz,

do 3000 nitów 6,83 cala,

AMOLED,

2800×1260 pikseli,

120 Hz,

do 1900 nitów Procesor MediaTek Dimensity 7400-Turbo (4 nm; do 2,6 GHz) MediaTek Dimenstiy 7360-Turbo (4 nm; do 2,5 GHz) RAM 8 GB (LPDDR4X) 8 GB / 12 GB (LPDDR5) Pamięć masowa 128 GB / 256 GB (UFS 3.1) 256 GB (UFS 3.1) Akumulator 7000 mAh,

ładowanie do 90 W 7000 mAh,

ładowanie do 90 W Aparaty z tyłu – 50 Mpix (f/1.88) z OIS – główny;

– 50 Mpix (f/2.05) – ultraszerokokątny – 200 Mpix (f/1.79) z OIS – główny;

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 50 Mpix (f/2.0) z AF 32 Mpix (f/2.45) bez AF Łączność Wi-Fi, 5G,

Bluetooth 5.4, NFC Wi-Fi, 5G,

Bluetooth 5.4, NFC System operacyjny Android 17 (OriginOS 7.0) Android 16 (OriginOS 6.0) Wymiary 157,8 × 74,5 × 7,76 mm 163,7 × 76,2 × 7,59 mm Waga 201-202 g 200 g Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69

Dwa kolory, dwie wersje

Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne: złotą i zieloną oraz dwie konfiguracje: 8/128 GB i 8/256 GB. Ceny na razie nie zostały ujawnione, a jako termin premiery podano wkrótce.