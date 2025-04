Samsung Galaxy M56 5G zadebiutował. To „najsmuklejszy potwór”

Koreański producent oficjalnie wprowadził na rynek smartfon Samsung Galaxy M56 5G i deklaruje, że jest to „najsmuklejszy telefon w swoim segmencie”. Nazywa go też „najmocniejszym i najjaśniejszym potworem w historii”.

Smartfon Samsung Galaxy M56 5G oficjalnie zaprezentowany – specyfikacja

Producent podkreśla, że model ten ma grubość 7,2 mm i jest aż o 30% smuklejszy niż Samsung Galaxy M55 5G, który trafił do sprzedaży w Polsce w kwietniu 2024 roku. Pozostałe wymiary to z kolei 162 mm (wysokość) i 77,3 mm (szerokość). Waga zaś wynosi 180 gramów. W tej smukłej obudowie Koreańczycy umieścili akumulator o pojemności 5000 mAh, który ma zapewnić do 26 godzin odtwarzania wideo.

Samsung Galaxy M56 5G (źródło: Samsung)

Smartfon Samsung Galaxy M56 5G jest natomiast „najmocniejszym i najjaśniejszym potworem w historii”, ponieważ firma wyposażyła go w szkło Corning Gorilla Glass Victus+, które ma wytrzymać upadki z 2 metrów oraz ekran o jasności o 33% większej niż w Galaxy M55 5G (gdzie wyświetlacz osiąga jasność do 1000 nitów).

Ekran Super AMOLED Plus w tym modelu cechuje się ponadto przekątną 6,7 cala i rozdzielczością Full HD+ 2340×1080 pikseli oraz funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Za nim z kolei skrywa się procesor Exynos 1480 2,75 GHz (4 nm) z modemem 5G wraz z 8 GB RAM i 128/256 GB wbudowanej pamięci (w zależności od wersji pamięciowej).

Samsung Galaxy M56 5G (źródło: Samsung)

Urządzenie oferuje również 12 Mpix (f/2.2) aparat na przodzie, trzy aparaty na tyle: 50 Mpix (f/1.8) z OIS + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro, czytnik linii papilarnych, dual SIM (2x nano SIM), port USB-C (USB 2.0), Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6.

Sprzęt ma też fabrycznie wgrany system Android 15 i zapewnione aktualizacje zabezpieczeń do 31 grudnia 2030 roku.

Samsung Galaxy M56 5G vs Samsung Galaxy M55 5G vs Samsung Galaxy A56 5G – porównanie

Samsung Galaxy M56 5G Samsung Galaxy M55 5G Samsung Galaxy A56 5G Wyświetlacz 6,7 cala, Super AMOLED Plus, Full HD+ 2340×1080 pikseli, 120 Hz, jasność do ~1300 nitów, szkło Corning Gorilla Glass Victus+ 6,7 cala, Super AMOLED Plus, 2400×1080 pikseli, 120 Hz, jasność do 1000 nitów 6,7 cala, Super AMOLED Plus, Full HD+ 2340×1080 pikseli, 120 Hz, jasność do 1200 nitów, szkło Corning Gorilla Glass Victus+ Procesor Exynos 1480 2,75 GHz (4 nm) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 2,4 GHz (4 nm) Exynos 1580 2,9 GHz (4 nm) RAM 8 GB 8 GB 8 GB Pamięć wewnętrzna 128/256 GB 128 GB 128/256 GB Slot na microSD NIE TAK, do 1 TB NIE Akumulator 5000 mAh 5000 mAh, ładowanie do 45 W 5000 mAh, ładowanie do 45 W Aparat na przodzie 12 Mpix (f/2.2) 50 Mpix (f/2.4) 12 Mpix (f/2.2) Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)

– makro 2 Mpix (f/2.4) – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)

– makro 2 Mpix (f/2.4) – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)

– makro 2 Mpix (f/2.4) Głośniki sterero NIE TAK, z Dolby Atmos TAK Łączność 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, dual SIM (2x nano SIM), USB-C (USB 2.0) 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM (2x nano SIM), USB-C (USB 2.0) 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM (2x nano SIM lub SIM + eSIM), USB-C (USB 2.0) Czytnik linii papilarnych TAK TAK TAK System operacyjny Android 15 Android 14 Android 15 Wymiary 162×77,3×7,2 mm 163,9×76,5×7,8 mm 162,2×77,5×7,4 mm Waga 180 gramów 180 gramów 198 gramów Odporność – – IP67 Cena w Polsce w momencie premiery – 1899 złotych – 1999 złotych (8/128 GB)

– 2199 złotych (8/256 GB)

Ile kosztuje smartfon Samsung Galaxy M56 5G? Cena

Producent podał, że wersja 8/128 GB będzie kosztowała w Indiach 27999 rupii (równowartość około 1235 złotych). Cena wariantu 8/256 GB nie została zaś zdradzona. Sprzedaż w tym kraju rozpocznie się 23 kwietnia 2025 roku.

Nie można wykluczyć, że smartfon Samsung Galaxy M56 5G w niedalekiej przyszłości trafi do sklepów w innych krajach, w tym w Polsce. Jeśli tak się stanie – na liście parametrów powinno pojawić się NFC.