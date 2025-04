ChatGPT ratunkiem dla korposzczurów. Ale Tobie też się to przyda

Twórcy bota ChatGPT udostępnili publicznie nowe modele sztucznej inteligencji. Użytkownicy mogą wypróbować o3 i o4-mini, które przeprowadzają dokładną analizę udostępnionych obrazów.

Nowa technologia już dostępna w ChatGPT

OpenAI wypuściło swój najnowszy model sztucznej inteligencji GPT-4.1 i zaledwie po dwóch dniach ogłosiło publiczną dostępność modeli o3 i o4-mini. Pierwszy z nich – według twórców – jest najbardziej zaawansowanym modelem rozumowania, który oferuje „silną wydajność” w zakresie kodowania, matematyki, percepcji wizualnej oraz nauk ścisłych. Sztuczna inteligencja o3 ma dobrze radzić sobie podczas rozwiązywania zadań wizualnych.

Z kolei o4-mini przedstawiany jest przez firmę jako tańsza alternatywa, która sprawdzi się w tych samych dziedzinach. Jest to jednak model mniejszy, bardziej ekonomiczny i bardziej zoptymalizowany, o wysokiej wydajności oraz znacznie wyższych limitach użytkowania w porównaniu do o3. Co w praktyce potrafią nowe technologie?

Oba publicznie udostępnione modele wykazują się jeszcze bardziej zaawansowaną funkcją rozumowania. OpenAI zaznacza, że narzędzia te (w przeciwieństwie do poprzedników) są w stanie połączyć wszystkie opracowane narzędzia w jednym zadaniu, w tym skorzystać z funkcji przeglądania stron internetowych czy generowania obrazów.

Jedną z największych zalet o3 i o4-mini jest możliwość przeprowadzenia szczegółowego przetwarzania wizualnego. W praktyce modele mogą przeanalizować dany obraz, grafikę, szkic czy wykres, następnie je zrozumieć i zinterpretować („rozumować”), a także wykorzystać odczytane informacje podczas rozwiązywania zadania. OpenAI twierdzi, że modele te poradzą sobie nawet wtedy, gdy przesłany obraz będzie odwrócony, zamazany lub niskiej jakości.

Przykład zastosowania nowych modeli w ChatGPT (źródło: OpenAI)

OpenAI zapowiedziało też, że za kilka tygodni wyda model o3-pro z pełnym wsparciem narzędzi. Na ten moment subskrybenci ChatGPT Pro mogą korzystać z modelu o1-pro.

Jak skorzystać z nowych modeli ChatGPT o3 i o4-mini?

o3 i o4-mini stają się dostępne dla użytkowników ChatGPT Plus, zastępując o1, o3-mini i o3-mini-high. Z kolei subskrybenci ChatGPT Enterprise i Edu będą mogli skorzystać z nowych technologii „za tydzień”. Użytkownicy używający bezpłatnej wersji bota mogą zaś wypróbować model o4-mini za pośrednictwem funkcji „Rozumuj” – opcja ta jest już ogólnodostępna. Aby z niej skorzystać, należy przed wysłaniem zapytania zaznaczyć przycisk „Rozumuj”, który znajduje się pod oknem kontekstowym.

Poniżej znajdziecie przykład wykorzystania modelu o4-mini. ChatGPT przeprowadził analizę grafiki udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia, a następnie stworzył wykres i wyszczególnił najważniejsze informacje.