Honor 400 i Honor 400 Pro nadciągają. Jedna rzecz może rozczarować

Choć nie padła jeszcze nawet zapowiedź ich prezentacji, to smartfony Honor 400 i Honor 400 Pro wydają się mieć przed nami coraz mniej tajemnic. W sieci można znaleźć rendery oraz szczegółowe specyfikacje obu tych modeli.

Rodzina Honor 400 powiększy się o dwa modele

Niedawno miałem okazję przetestować smartfon Honor 400 Lite, który zrobił na mnie całkiem niezłe wrażenie. Była to pierwsza Czterysetka, którą wprowadził do sprzedaży chiński producent. Wygląda jednak na to, że wkrótce na rynku zadebiutują kolejne dwa modele z tej serii, a już teraz – przedwcześnie – w sieci pojawiły się ich specyfikacje.

Smartfony Honor 400 oraz Honor 400 Pro nie zostały jeszcze oficjalnie zaprezentowane, ale (zwykle dobrze poinformowany) Sudhanshu Ambhore podzielił się ze światem ich pełnymi specyfikacjami, jak również renderami. Te ostatnie sugerują, że model podstawowy będzie mieć standardowe wycięcie na ekranie zamiast kapsułki znanej z wariantu Lite (i którą widać też na grafikach przedstawiających model Pro).

Rendery Honor 400 (źródło: 91mobiles)

Co ciekawe, rendery sugerują, że żadne z nadchodzących urządzeń nie zostanie wyposażone w Camera Button, czyli fizyczny spust migawki (zainspirowany podobnym elementem w iPhone’ach). Jest to dla mnie spore zaskoczenie, ponieważ właśnie ten element stanowi jeden z największych atutów smartfona Honor 400 Lite, a sam producent – sądząc po materiałach promocyjnych – jest z niego szczególnie dumny.

Co zaoferują smartfony Honor 400 i Honor 400 Pro?

Co zatem zaoferują nowe smartfony? Nieoficjalne specyfikacje wskazują na to, że niewiele zmieni się względem poprzedników – Honor 400 (tak jak Honor 300) bazować będzie na procesorze Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, a Honor 400 Pro (tak jak Honor 300 Pro) wykorzysta układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Ponadto producent wyposaży swoje urządzenia w takie same zestawy aparatów: 50 Mpix z przodu, a z tyłu – główny z sensorem 200 Mpix i optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz ultraszerokokątny 12 Mpix. Model z dopiskiem Pro dorzuci do tego jeszcze teleobiektyw 50 Mpix, również z OIS.

Rendery Honor 400 Pro (źródło: 91mobiles)

Jeden i drugi smartfon dysponować ma także krzemowo-węglowym akumulatorem o pojemności 5300 mAh, ale podstawowy model pozwoli na ładowanie go z mocą 66 W, a Pro – z mocą 100 W. Drugie urządzenie cechować będzie się również zwiększoną odpornością – w klasach IP68 i IP69.

Poniżej umieszczam tabelkę z porównaniem całej trójki. Chciałbym jeszcze tylko zwrócić Twoją uwagę na przekątną ekranu w modelu podstawowym. Dzięki niej urządzenie może się pozytywnie wyróżnić na tle konkurencji i stanowić ciekawą opcję dla zwolenników nieco mniejszych urządzeń.

Specyfikacja Honor 400 Pro vs Honor 400 vs Honor 400 Lite

Honor 400 Pro (nieoficjalna) Honor 400 (nieoficjalna) Honor 400 Lite Wyświetlacz 6,7 cala,

AMOLED,

120 Hz,

jasność do 5000 nitów 6,55 cala,

AMOLED,

120 Hz,

jasność do 5000 nitów 6,7 cala,

AMOLED,

120 Hz,

jasność do 3500 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

(4 nm; 3,3 GHz) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

(4 nm; 2,63 GHz) MediaTek Dimensity 7025

(6 nm; 2,5 GHz) Pamięć ? ? 8 GB RAM,

256 GB na pliki Akumulator 5300 mAh,

ładowanie do 100 W 5300 mAh,

ładowanie do 66 W 5230 mAh,

ładowanie do 35 W Aparaty 200 Mpix z OIS,

50 Mpix z OIS – teleobiektyw,

12 Mpix – ultraszerokokątny,

przód: 50 Mpix 200 Mpix z OIS,

12 Mpix – ultraszerokokątny,

przód: 50 Mpix 108 Mpix,

5 Mpix – ultraszerokokątny,

przód: 16 Mpix Audio Głośniki stereo Głośniki stereo Głośnik mono System Android 15 z MagicOS 9.0 Android 15 z MagicOS 9.0 Android 15 z MagicOS 9.0 Wymiary i waga ?×?×8,1 mm,

205 gramów ?×?×7,3 mm,

~184 gramy 161×74,55×7,29 mm,

~170 gramów Odporność IP68 / IP69 IP65 IP64

Na razie nie wiadomo, kiedy smartfony miałyby zadebiutować w sprzedaży, ale raczej nie będzie na to trzeba czekać jakoś szczególnie długo. Nieznane są też ceny, lecz to dobry moment, by przypomnieć, że Honor 400 Lite kosztuje 1299 złotych, więc jest szansa, że pozostałe dwa modele zostaną wycenione równie atrakcyjnie.