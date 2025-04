Co ta Żabka? Zaskakująca nowość w aplikacji Żappka

Aplikacja Żappka nie jest tylko narzędziem do zbierania punktów za zakupy, które można wymienić na produkty dostępne w sklepie. Żabka rozpoczęła beta test nowej usługi o nazwie „Okazje online” we współpracy ze sklepem internetowym Morele.net.

Żabka wprowadza kolejną, zaskakującą usługę w aplikacji Żappka

W ostatnim czasie Żabka dodała do swojej aplikacji na urządzenia mobilne szereg usług, które nie są spotykane w podobnych programach innych sieci handlowych. Mowa tu m.in. o możliwości kupienia biletów na komunikację miejską i wykupienia ubezpieczenia turystycznego czy zamówienia taksówki Freenow (tutaj warto przypomnieć, że Freenow ma nowego właściciela – już nie są nimi BMW Group i Mercedes-Benz Mobility).

Teraz w aplikacji pojawiła się kolejna, nieoczekiwana nowość, a mianowicie „Okazje online” (w wersji beta). Po przejściu do niej ukazują się przede wszystkim listy urządzeń elektronicznych różnego rodzaju – są to m.in. konsole do gier, laptopy, tablety i smartfony. Oferta nie ogranicza się jednak tylko do nich, ponieważ w wykazie widnieją też przykładowo maszynka do włosów, kawa ziarnista, zestaw wierteł czy klocki Lego.

Produkty podzielone są na 7 sekcji:

Najlepsze promocje;

Laptopy i tablety;

Dom i ogród;

Smartfony i smartwatche;

Gaming;

Akcesoria;

Zabawki i dziecko.

„Okazje online” w aplikacji Żappka (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Partnerem „Okazji online” jest sklep Morele.net – to właśnie on sprzedaje wymienione w niniejszej sekcji produkty. Żabka pełni tutaj rolę pośrednika, który odsyła klientów do sklepu internetowego Morele.net.

Nowy sposób na zbieranie żappsów

Za zakup każdego produktu z sekcji „Okazje online” przyznawane są żappsy, czyli punkty, podobnie jak za zakupy w każdej Żabce. W ramach promocji, obowiązującej do 30 kwietnia 2025 roku, klienci otrzymają jednak znacznie więcej żappsów niż dostają w ramach standardowego przelicznika w sklepie Żabka. Dla przypomnienia, za każdą wydaną złotówkę przyznawane są 4 punkty. Przykładowo – za zakup konsoli Sony PlayStation 5 D Chassis Slim klient otrzyma aż 2900 punktów.

Aby jednak otrzymać bonusowe żappsy, należy:

wybrać produkt w sekcji „Okazje online” w aplikacji Żappka,

dodać go do koszyka,

dodać kod rabatowy ŻABKA,

wybrać dostawę do Żabki i zamówić produkt.

Kolejnym wymogiem jest podanie w sklepie Morele.net tego samego numeru telefonu, co w aplikacji Żappka. Bonusowe punkty za zakup zostaną dodane do konta klienta w ciągu tygodnia. Jeżeli jednak zwróci towar – żappsy zostaną odjęte (w ciągu 30 dni).