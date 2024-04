Samsung Galaxy M55 zadebiutował w Polsce. Co oferuje?

Oferty polskich sklepów zostały wzbogacone o smartfon Samsung Galaxy M55 5G. To interesująca propozycja ze średniej półki, kierowana jednak do tych bardziej wymagających użytkowników.

Polska premiera smartfona Samsung Galaxy M55 5G

Niedawno pisałem, że w polskich sklepach niespodziewanie pojawił się Samsung Galaxy M15 5G, a teraz dołącza do niego kolejny reprezentant serii Galaxy M. Można już kupić za złotówki smartfon Samsung Galaxy M55 5G. To model, który pomimo niewygórowanej ceny oferuje naprawdę sporo.

fot. Samsung

Galaxy M55 5G to wciąż średniak, ale znajdujący się już na granicy z wyższą półką. Jego sercem jest ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 o częstotliwości taktowania sięgającej 2,4 GHz. Taki sam układ SoC znajduje się także na pokładach smartfonów Motorola Razr 40 czy Honor 90. Wespół z 8 GB pamięci RAM zapewniać ma wysoką wydajność – przynajmniej w tych codziennych zadaniach.

Smartfon oddaje do dyspozycji użytkowników 128 GB pamięci na pliki, a akumulator o typowej pojemności 5000 mAh obsługuje szybkie ładowanie, z mocą 45 W. Mocną stroną urządzenia ma być za to 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED Plus o rozdzielczości Full HD+, jasności sięgającej 1000 nitów i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Z tyłu smartfona producent umieścił trzy aparaty: główny 50 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu, ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) oraz czujnik głębi 2 Mpix (f/2.2). Z przodu zaś znalazło się miejsce dla drugiej 50-megapikselowej matrycy. W kontekście łączności Galaxy M55 oferuje natomiast 5G, Wi-Fi, NFC oraz Bluetooth 5.2. Całość działa naturalnie pod kontrolą systemu Android 14.

Cena i dostępność

W polskich sklepach smartfon Samsung Galaxy M55 5G kosztuje 1899 złotych. Mowa o opisywanym wariancie 8/128 GB. Nie wiadomo, póki co, czy w naszym kraju dostępne będą też pojemniejsze wersje – ogólnie model ten obsługuje do 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Jeśli wydaje Ci się, że to model dla Ciebie, to znajdziesz go między innymi w sklepach Komputronik, Media Expert, RTV EURO AGD oraz x-kom.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!