Aria rozbrzmiewa już w każdej Operze. Nawet tej małej

Aria jest już oficjalnie dostępna we wszystkich przeglądarkach z rodziny Opera. W kwietniu 2025 roku o sztuczną inteligencję wzbogacona została ostatnia z nich: Opera Mini. Przy okazji zaktualizowane zostały także jej siostry.

Aria w przeglądarce Opera Mini. Sztuczna inteligencja już działa

Sztuczna inteligencja o nazwie Aria oficjalnie zadebiutowała w przeglądarce Opera One, której premiera odbyła się w czerwcu 2023 roku. Z jej usług korzystać można zarówno na komputerze, jak i na smartfonach. Na dobrą sprawę brakowało jej tylko w uproszczonej wersji aplikacji mobilnej, czyli w przeglądarce Opera Mini. To już przeszłość.

Wprowadzenie Arii do Opery Mini to wielka rzecz i jest tak z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że pokazuje, iż nawet aplikacje nastawione na lekkość i oszczędność dotarły już do tego etapu, by być wzbogacane o sztuczną inteligencję. Po drugie – ponieważ dotyczy niemałego grona użytkowników: Opera Mini ma ich ponad 100 milionów na całym świecie (choć wypada też podkreślić, że przede wszystkim w krajach ze słabiej rozwiniętą infrastrukturą, głównie w Afryce).

Aria w Operze Mini (źródło: Opera)

Aria to sztuczna inteligencja bazująca na czacie i oferująca rozmaite funkcje: od odpowiadania na pytania zadawane naturalnym językiem, przez podsumowywanie i przeredagowywanie treści, aż po rozumienie czy generowanie obrazów. W tych działaniach wspierają ją między innymi modele OpenAI i Google (w tym GPT i Imagen3).

Opera aktualizuje też swoje większe przeglądarki

W kwietniu aktualizacji doczekały się także komputerowe przeglądarki: Opera One oraz (mająca poprawiać samopoczucie) Opera Air. Pierwsza z nich została wzbogacona o mini-odtwarzacz muzyczny na pasku narzędzi. Już od dawna Opera pozwala na sterowanie odtwarzaniem z poziomu paska bocznego, dzięki czemu nie trzeba opuszczać aktualnie odwiedzanej strony, by przełączyć kawałek na Spotify. Teraz w dodatku możesz mieć przyciski cały czas pod ręką, tuż obok innych ikonek.

Nowości w Operze One (źródło: Opera)

W ramach aktualizacji Opera One uprościła także wychodzenie z trybu podzielonego okna aplikacji (w którym dwie karty są otwierane obok siebie). Teraz wystarczy kliknąć pionowy pasek znajdujący się pomiędzy kartami. Równocześnie pojawiła się możliwość zamknięcia tylko jednej z dwóch kart (wówczas druga wypełni cały ekran). Przy okazji odświeżenia doczekała się też funkcja przesyłania plików (Easy Files).

Jeśli zaś chodzi o Operę Air, to aktualizacja obejmuje między innymi działanie funkcji przypominania o tym, że nadszedł czas na ćwiczenie relaksacyjne. Do tej pory sygnalizator przestawał migać, gdy się go kliknęło – teraz wyłącza się dopiero po faktycznej realizacji ćwiczenia. Poza tym umożliwiono odtwarzanie tzw. wzmocnień bez limitu czasowego i dodano jeszcze jeden ich typ: Focused Calm.