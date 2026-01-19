Gorące okazje na mroźne dni. Orange rusza z atrakcyjną ofertą

Orange przygotowało atrakcyjną ofertę zimową. Składa się ona z abonamentu ze smartfonami, światłowodu z telewizją oraz pakietów dla miłośników sportu i seriali.

Smartfon z abonamentem

Co można robić w zimowe wieczory, gdy za oknem jest ciemno i mroźno? Przykładowo zwiedzać wirtualne światy w mobilnych grach. Jeśli jednak obecny smartfon niekoniecznie nadaje się do takich czynności, to Orange ma propozycję.

Pomarańczowy operator oferuje abonament z Planem XS i smartfonem w cenie od 59 złotych miesięcznie z rabatami. Sam abonament wyceniony jest na 45 złotych miesięcznie z rabatami – umowa na 24 miesiące. Natomiast smartfon można dobrać za dodatkowe 14 złotych miesięcznie w formie 36 rat, aczkolwiek należy nastawić się na urządzenia nie zapewniające topowej specyfikacji – Motorola Moto G35 5G, Xiaomi Redmi 15C 5G oraz Honor 400 Smart 5G. Powinny jednak wystarczyć do wielu prostszych gier.

Światłowód z telewizją i pakietami

Kolejna propozycja powinna spodobać się osobom, które preferują oglądanie seriali, filmów lub sportowych rywalizacji. Orange przygotowało promocję na światłowód, telewizję i pakiet sportowy lub filmowy.

Osoby, które zdecydują się na Orange Światłowód z prędkościami do 2 lub do 8 Gb/s w pakiecie z 209 kanałami TV, otrzymają 6 miesięcy abonamentu za 0 złotych. Ponadto można dobrać pakiet Canal+ Super Sport z transmisjami na żywo meczów UEFA Champions League. Ewentualnie można zdecydować się na pakiet Canal+ Seriale i Filmy.

Wypada jeszcze podkreślić, że propozycja skierowana jest dla nowych klientów światłowodu i dla zmieniających technologię internetu na światłowód.

źródło: Orange

Orange nie zapomniało o klientach biznesowych

Oferta biznesowa zapewnia nielimitowany internet w smartfonie przez 6 miesięcy w Planie Firmowym M oraz przez cały rok w Planie Firmowym L. Z kolei dla najbardziej wymagających przygotowano opcję XL z nielimitowanym internetem przez cały okres trwania umowy.

Klienci mogą też skorzystać z promocyjnych cen na smartfony ze zniżką do 50%. Wśród smartfonów dostępne są modele: Motorola Moto G35, Samsung Galaxy A26, Xiaomi Redmi Note 15 Pro czy iPhone 17 Pro. Urządzenia oferowane są z wybranymi Planami Firmowymi i umową na 36 miesięcy.

Całości dopełnia usługa CyberTarcza od Orange, która oferowana jest w Planach Firmowych w cenie abonamentu.

Światłowód i telewizja dla przedsiębiorców

Dostępna jest jeszcze oferta na światłowód na rok za 0 złotych oraz możliwość skorzystania z Canal+ za darmo przez 6 miesięcy. Do tego dochodzi opcja na Internet Firmowy na 12 miesięcy za 0 złotych i to w prędkości do 8 Gb/s z usługami dodatkowymi, takimi jak Wsparcie IT czy Backup danych.

Wypada jeszcze wspomnieć o usłudze KlikAI z Orange. W jej ramach klient może w kilku krokach stworzyć własną stronę internetową. Pomarańczowy operator podkreśla, że to wszystko bez wiedzy technicznej czy umiejętności kodowania.