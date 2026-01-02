Koniec monopolu Samsunga. Duża zmiana, której możesz nie zauważyć

Producent z Korei Południowej zdecydował się zakończyć swój monopol. Jego decyzja może być niezauważalna dla klientów, natomiast dla niego samego jest bardzo istotna.

Już nie tylko Samsung będzie dostarczał ekrany do tych smartfonów Galaxy

Południowokoreański serwis The Elec przekazał, że chińska firma CSOT będzie dostarczała ekrany do smartfona Samsung Galaxy A57 5G. Dotychczas wyłącznym dostawcą wyświetlaczy do modeli z serii Galaxy A5x, w tym Galaxy A56 5G, pozostawała spółka Samsung Display.

To znacząca zmiana, która zakończy monopol południowokoreańskiego giganta, aczkolwiek to wciąż on ma dostarczać większą część ekranów, które zostaną zamontowane w Galaxy A57 5G. Nie jedyna jednak, ponieważ po raz pierwszy do modelu z tej serii trafi elastyczny panel OLED, podczas gdy wcześniej Koreańczycy wykorzystywali „sztywne” wyświetlacze.

To również istotna zmiana, gdyż elastyczny ekran pozwala zmniejszyć szerokość ramek dookoła wyświetlacza – a te do tej pory nie należały do najwęższych. Ma to jednak swoją – dosłownie – cenę. Tego typu panele są bowiem droższe niż „sztywne”. Mimo to chińscy producenci smartfonów stosowali je już w nawet bardzo tanich modelach, kosztujących 150-200 dolarów.

Mówi się, że ekrany dostarczane przez CSOT będą tańsze niż produkowane przez Samsung Display, dlatego koreański gigant zażądał, aby spółka z jego rodziny „dostosowała” ceny.

To zmiana, której klienci prawdopodobnie nie zauważą

Dopuszczenie drugiego producenta ma pomóc Samsungowi zrównoważyć koszty, zwiększone przez ciągle rosnące ceny pamięci. W tej sytuacji nie należy oczekiwać, że Galaxy A57 5G będzie tańszy od Galaxy A56 5G, który w momencie polskiej premiery kosztował od 1999 złotych. Co więcej, mówi się nawet o podwyżkach cen „wybranych modeli” z serii Galaxy A w 2026 roku.

Według The Elec CSOT może dostarczyć też ekrany do Galaxy S26 FE. Wcześniej ta firma, wraz z BOE, wyprodukowała „małą liczbę” wyświetlaczy OLED do modeli z serii Galaxy M i Galaxy A.