Honor Magic 8 Pro Air dołącza do rodziny. Wyjątkowy chudzielec

Smartfon Honor Magic 8 Pro Air dołączył do braci, aby – zgodnie z nazwą – stanowić propozycję dla osób, które cenią przede wszystkim smukłą konstrukcję. Wcale jednak nie jest to jedyny atut tego modelu.

Specyfikacja Honor Magic 8 Pro Air ma prawo się podobać

Trzy miesiące po chińskiej premierze, w styczniu 2026 roku na polskim rynku zadebiutowały dwa smartfony z serii Honor Magic 8. Recenzje obu możesz już znaleźć na łamach Tabletowo.pl: Honor Magic 8 Lite okazał się wprawdzie niezłym średniakiem, którym jednak trudno się zachwycić, ale już Honor Magic 8 Pro to kawał dobrego sprzętu (choć w jego przypadku również Kasia czuje niedosyt). Teraz w Państwie Środka pojawił się nowy członek rodziny – dla miłośników ultrasmukłych modeli.

Nazywa się Honor Magic 8 Pro Air i może pochwalić się profilem o grubości zaledwie 6,1 mm oraz designem nawiązującym raczej do iPhone’a Air niż braci z magicznej rodziny. Mimo to ma na pokładzie topowy procesor MediaTek Dimensity 9500, z którym współpracuje maksymalnie 16 GB pamięci LPDDR5X i od 256 GB do 1 TB pamięci UFS 4.0. Do tego dochodzi spory, jak na chudzielca, krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 5500 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie z mocą 80 W i ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W.

Honor Magic 8 Pro Air (fot. Honor)

Do wyświetlania obrazu służy mu 6,31-calowy wyświetlacz LTPO OLED o dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz. Warto też zwrócić uwagę na jasność, sięgającą aż 6000 nitów. Na froncie znalazł się również aparat o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.0), a sekcję fotograficzną z tyłu tworzy tercet aparatów: główny 50 Mpix (f/1.6) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.2) oraz teleobiektyw 64 Mpix (f/2.6) z OIS, oferujący 3,2-krotny zoom optyczny.

To całkiem niezła specyfikacja. Jak wypada w odniesieniu do modeli Honor Magic 8 Pro i Lite? Spójrzmy…

Porównanie Honor Magic 8 Pro vs Honor Magic 8 Pro Air vs Honor Magic 8 Lite

Honor Magic 8 Pro Honor Magic 8 Pro Air Honor Magic 8 Lite Wyświetlacz 6,71 cala,

LTPO OLED,

1-120 Hz,

2808×1256 pikseli,

do 6000 nitów 6,31 cala,

LTPO OLED,

1-120 Hz,

2640×1216 pikseli,

do 6000 nitów 6,79 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2640×1200 pikseli,

do 6000 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm; do 4,61 GHz) MediaTek Dimensity 9500 (3 nm; do 4,21 GHz) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm; do 2,3 GHz) Pamięć 12/16 GB RAM;

256 GB-1 TB na pliki 12/16 GB RAM;

256 GB-1 TB na pliki 8 GB RAM;

256/512 GB na pliki Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.6) z OIS,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny,

200 Mpix (f/2.6) z OIS – teleobiektyw 3,7x 50 Mpix (f/1.6) z OIS,

50 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

64 Mpix (f/2.6) z OIS – teleobiektyw 3,2x 108 Mpix (f/1.75) z OIS,

5 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 16 Mpix (f/2.45) Akumulator 7200 mAh,

ładowanie do 100 W

(bezprzewodowo: 80 W) 5500 mAh,

ładowanie do 80 W

(bezprzewodowo: 50 W) 7500 mAh,

ładowanie do 66 W Łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC Wymiary 161,15×75×8,4 mm 150,5×71,9×6,1 mm 161,9×76,1×7,76 mm Waga 213 gramów 155 gramów 189 gramów Odporność IP68, IP69, IP69K IP68, IP69 IP68, IP69K

Ile kosztuje Honor Magic 8 Pro Air? (cena w Chinach)

Smartfon Honor Magic 8 Pro Air jest aktualnie dostępny wyłącznie w Chinach i na razie nie mamy żadnych informacji na temat jego ewentualnej premiery poza Państwem Środka. Występuje w czterech wariantach, których ceny przedstawiają się następująco:

12/256 GB – 4999 juanów (równowartość ~2600 złotych),

12/512 GB – 5299 juanów (~2755 złotych),

16/512 GB – 5599 juanów (~2910 złotych),

16 GB/1 TB – 5999 juanów (~3115 złotych).

Na rynku pojawił się też smartfon Honor Magic 8 RSR Porsche Design

Wraz z opisanym wyżej modelem na chińskim rynku zadebiutował również Honor Magic 8 RSR Porsche Design. Wyróżnia go przede wszystkim konstrukcja wykonana z mikrokrystalicznej nanoceramiki polerowanej na wysoki połysk, cechującej się twardością 8,5 w skali Mohsa. Charakterystyczny jest także design, nawiązujący do supersamochodów marki Porsche. Dostępny jest w dwóch kolorach: Slate Grey i Moonstone.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design (fot. Honor)

Pod względem samej specyfikacji natomiast jest to właściwie bliźniak modelu Honor Magic 8 Pro, ale występujący jedynie z 16 lub 24 GB RAM. Zmodyfikowana konstrukcja sprawiła też, że jest nieco grubszy (8,45 mm) i cięższy (239 gramów), ale reszta jest dokładnie taka sama. No, może jeszcze poza cennikiem, bo ten startuje z poziomu 7999 juanów (~4155 złotych), podczas gdy Magic 8 Pro w tej samej konfiguracji kosztował 6199 juanów (~3220 złotych).