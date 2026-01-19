OnePlus 16 może zmieść konkurencję. Powinna się go bać

Źródeł strachu jest wiele. Jedni wskazują obawę o to, czego nie znamy – stąd na swój sposób boją się nienapisanej jeszcze przyszłości. Czasami jednak można mieć częściowy wgląd w to, co nadejdzie, a i tak się bać. Tak właśnie powinna zareagować konkurencja na sugerowaną specyfikację OnePlus 16.

Solidny flagowiec 2026 roku

W tej chwili OnePlus 15 to najbardziej flagowe rozwiązanie producenta w kategorii smartfonów. Świetny wyświetlacz połączony z topową wydajnością serwowaną przez układ Snapdragon, z dopracowaną haptyką i pracą na baterii. Nic dziwnego, że niewiele brakło, żeby Kordas wystawił w recenzji na łamach Tabletowo 9 na 10.

Biorąc pod uwagę premierę w październiku 2025 roku, „piętnastka” będzie znajdowała się na liście flagowych smartfonów wartych uwagi jeszcze przez 10 miesięcy. A co dalej? Z jednej strony wiadomo – premiera OnePlus 16 z nowszym układem mobilnym. Szczegóły powinny jednak pozostać jeszcze przez jakiś czas tajemnicą. Niewykluczone jednak, że poznaliśmy już część parametrów technicznych.

OnePlus 16 – rywale mają się czego bać

Według OnePlusClub, który opublikował niedawno wpis na Twitterze/X, nowy flagowiec firmy ma wykorzystywać „akumulator Glacier nowej generacji”, co ma zapewnić urządzeniu jeszcze większą pojemność ogniw bez zwiększania rozmiarów i masy urządzenia.

O jak dużej baterii mowa? Zamiast 7300 mAh mielibyśmy zobaczyć ogniwo 9000 mAh. Choć do przekroczenia czterocyfrowej pojemności jeszcze trochę by brakowało, to na tle obecnych dokonań Samsunga (5000 mAh w Galaxy S25 Ultra) czy Google (5200 mAh w Pixel 10 Pro XL) wygląda to naprawdę imponująco.

Na początku roku Digital Chat Station wspominał również o możliwym debiucie aparatu z sensorem o rozdzielczości 200 Mpix, jednak nie doprecyzował, czy będzie to główne oczko czy teleobiektyw. Informator Debayan Roy najwidoczniej wie nieco więcej i doprecyzował, że może to być właśnie aparat tele. Padło także kilka sugerowanych danych dotyczących ekranu.

A zatem po OnePlusie 16 możemy spodziewać się:

ogniwa o pojemności 9000 mAh,

aparatów w konfiguracji 50 Mpix główny, 50 Mpix ultraszeroki kąt i 200 Mpix teleobiektyw,

wyświetlacza OLED LTPO o częstotliwości odświeżania 180 Hz lub 240 Hz.

Miejmy jednak nadzieję, że nie wszystko z tych przewidywań się spełni. Autor sugeruje bowiem, że taka specyfikacja mogła by być zarezerwowana wyłącznie dla Chin. Szkoda by było, gdyby ultraflagowiec, który na miesiące przed premierą mógłby przerazić niejednego specjalistę w Samsungu czy Xiaomi, nie trafił do Europy.