realme wprowadza nowe smartfony do Europy. Dwa z nich kupicie w Polsce

realme weszło oficjalnie do Europy w maju 2019 roku, a po niecałym roku zawitało też do Polski. Producent rywalizuje przede wszystkim z Xiaomi, bowiem również opiera swoją strategię na bardzo agresywnej polityce cenowej. Marka wprowadza na Stary Kontynent trzy kolejne smartfony i dwa z nich za niedługo będzie można kupić także w naszym kraju.

Nowe smartfony realme już w Europie – ceny

realme oficjalnie wprowadziło do Europy trzy kolejne modele: realme X50 Pro 5G, realme 6 Pro i realme 5i. Przedsprzedaż dwóch pierwszych już się rozpoczęła, natomiast tego ostatniego będzie można kupić nieco później.

Ceny prezentują się następująco:

realme X50 Pro 8 GB/128 GB – 599,90 euro (równowartość ~2750 złotych)

realme X50 Pro 8 GB/256 GB – 669,90 euro (równowartość ~3070 złotych)

realme X50 Pro 12 GB/256 GB – 749,90 euro (równowartość ~3430 złotych)

realme 6 Pro 8 GB/128 GB – 349,90 euro (równowartość ~1600 złotych)

realme 5i 4 GB/64 GB – 159 euro (równowartość ~730 złotych)

Oficjalny dystrybutor marki realme w Polsce, firma NTT System, już miesiąc temu poinformował, że do Polski trafią realme X50 Pro i realme 6 Pro. Smartfony zostaną wprowadzone do naszego kraju za kilka dni – producent zaplanował ich polską premierę na 12 maja 2020 roku (konferencja rozpocznie się o godzinie 11:00).

Co ciekawe, oprócz nowych smartfonów, do sprzedaży w Polsce trafią także słuchawki prawdziwie bezprzewodowe realme Buds Air. Ich europejska cena wciąż jest jednak nieznana (w Indiach kosztują równowartość ~215 złotych).

Czym będą kusić realme X50 Pro i realme 6 Pro?

W przypadku realme X50 Pro tzw. selling point niewątpliwie stanowić będzie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z dedykowanym modemem 5G Snapdragon X55 oraz wyświetlacz Super AMOLED, który odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz i śledzi ruch palca z częstotliwością 180 Hz, a do tego obsługuje treści HDR10+. Ogromną zaletą tego modelu niewątpliwie jest także wsparcie dla technologii super szybkiego ładowania przewodowego 65 W przez port USB-C.

Do tego realme X50 Pro może pochwalić się poczwórnym aparatem z sensorem 64 Mpix, obiektywem szerokokątnym i tzw. teleobiektywem na tyle oraz podwójnym z 32 Mpix „oczkiem” i obiektywem szerokokątnym na przodzie. Wartym odnotowania jest również fakt, że smartfon oferuje moduł NFC.

realme 6 Pro także ma wiele elementów, które z pewnością spodobają się wymagającym użytkownikom. Smartfon oferuje m.in. 6,6-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 90 Hz ze szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji, procesor Qualcomm Snapdragon 720G, wsparcie dla super szybkiego ładowania przewodowego 30 W (przez port USB-C), poczwórny aparat z główną matrycą 64 Mpix i tzw. teleobiektywem na tyle, podwójny 16 Mpix + 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym na przodzie, niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD) i moduł NFC.

Zarówno realme X50 Pro, jak i realme 6 Pro pracują pod kontrolą Androida 10 z autorskim interfejsem realme UI. Na koniec warto jeszcze dodać, że pierwszy z ww. modeli dysponuje kośćmi LPDDR5 RAM i flash typu UFS 3.0, natomiast drugi LPDDR4x RAM i UFS 2.1.

Na obecną chwilę nie wiemy, które konfiguracje realme X50 Pro trafią do Polski, ale nie będzie niespodzianką, jeśli nie wszystkie. Możemy Wam natomiast powiedzieć, że Tomek Szwast go dla Was testuje i recenzję tego smartfona przeczytacie na Tabletowo już 12 maja.

Źródło: realme (X50 Pro), realme (6 Pro), realme (5i), informacja prasowa