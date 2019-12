Za kilka dni premiera realme 5i. Nie pozamiata, ale może zadowolić wiele osób

realme nie zamierza tracić czasu i już za kilka dni, zaraz po Nowym Roku, zaprezentuje nowy smartfon. realme 5i prawdopodobnie nie stanie się najlepiej sprzedającym się smartfonem w 2020 roku, ale i tak spełni oczekiwania licznego grona użytkowników.

Portfolio realme coraz bardziej się rozrasta. Producent w ten sposób chce dotrzeć do jak największej liczby klientów i udaje mu się to, ponieważ grono użytkowników smartfonów tej marki rośnie jak na drożdżach. Ostatnie tygodnie przyniosły nam europejską premierę realme X2, realme X2 Pro i realme 5, a już za kilka dni do oferty dołączy realme 5i, którym z pewnością zainteresuje się wiele osób.

realme 5i – zapowiedź premiery, specyfikacja

Wietnamski oddział marki poinformował, że realme 5i zadebiutuje w tym kraju 6 stycznia 2020 roku, a więc za mniej niż tydzień. Co więcej, jednocześnie (już nieoficjalnie) do sieci wyciekła lista parametrów nadchodzącej nowości. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że smartfon zostanie wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz LCD o proporcjach 20:9 i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli z niewielkim wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części oraz ośmiordzeniowy (8x Kryo 260; 11 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 665 2,0 GHz z układem graficznym Adreno 610. Na obecną chwilę wiadomo też, że do sprzedaży trafi konfiguracja z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, ale niewykluczone, że w sklepach pojawią się także inne wersje.

realme 5i zaoferuje również pojedynczy aparat o rozdzielczości 8 Mpix do selfie i rozmów wideo na przodzie, a także poczwórny na tyle: 12 Mpix (f/1.8; PDAF) + 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć portretowych + 2 Mpix do fotografii w trybie makro. Na panelu tylnym znajdzie się też pojemnościowy czytnik linii papilarnych. Oprócz tego, na liście parametrów pojawią się m.in. moduł Bluetooth 5.0, slot na kartę pamięci w formacie microSD, Dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość zasilać będzie akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 10 W.

Na razie nie wiemy, kiedy (i czy w ogóle) realme 5i zadebiutuje w Europie. W Wietnamie konfiguracja z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej ma kosztować 4,29 mln dongów (VND), co jest równowartością ~700 złotych. Podobną kwotę trzeba zapłacić na Starym Kontynencie za realme 5 z niemal identyczną specyfikacją (różnica jest tylko w rozdzielczości aparatu do selfie i rozmów wideo).

*na grafice tytułowej wspomniany przed chwilą realme 5

Źródło: realmeVietnam, Fptshop.com.vn via GSMArena, FoneArena