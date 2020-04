Tama puściła. Kolejne smartfony Realme napływają do Polski, inne czekają na swoją kolej

Realme zamierza namieszać na polskim rynku smartfonów. Ledwo tydzień temu producent zaprezentował nowe urządzenia, które właśnie trafiają do sklepów, a już zapowiadane są kolejne.

Ceny smartfonów Realme

Już teraz widzimy, że Realme będzie mocno rozpychać się na smartfonowym rynku w Polsce. Choć obecnie nie może pochwalić się zbyt dużą ilością użytkowników swoich telefonów w naszym kraju, ta sytuacja może dość szybko ulec zmianie. Ceny, które firma zaproponowała za pierwsze dostępne u nas smartfony, są naprawdę rozsądne. Przypomnijmy:

Oprócz tego, na sklepowych półkach zagościł dziś model Realme X2 Pro. Choć jest to ubiegłoroczna konstrukcja, wciąż reprezentuje sobą klasę premium, będąc jednym z najlepszych smartfonów z procesorem Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Urządzenie to kosztuje:

w wersji 8 GB/128 GB – 1999 zł

w wersji 12 GB/256 GB – 2199 zł

Wkrótce kolejne smartfony Realme w Polsce

Dystrybutor marki Realme w Polsce, czyli NTT System, już zapowiada kolejne urządzenia Realme, których możemy spodziewać się w naszym kraju. Od 15 kwietnia będzie można kupić u nas Realme C3 (za 599 zł lub 649 zł) oraz Realme 6i (za 949 zł). Dotąd nie wiedzieliśmy, że niedługo później dołączą do nich dwa kolejne modele:

Ich ceny nie są jeszcze znane, ale możemy być pewni, że będzie z czego wybierać.

To ciekawa sytuacja, ponieważ w ciągu miesiąca powinniśmy bardzo szybko dysponować aż siedmioma smartfonami Realme, które odpowiadają potrzebom różnych klientów. Wśród produktów znajdziemy typowe budżetowce za kilka stówek, ale także flagowce za 2 tys. zł i więcej. Łącząc to z naprawdę dobrą relacją jakość/cena, otrzymujemy falę produktów, która powinna przetoczyć się przez nasz rynek i osiągnąć sukces, nawet bez szczególnej kampanii reklamowej.

Wybrane modele Realme będziemy dla Was testować, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy smartfony te sprawdzają się w codziennym użytkowaniu równie dobrze, jak się zapowiadają. Oczekujcie recenzji.

źródło: informacja prasowa

