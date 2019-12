Nowe realme Buds Air wyglądają jak bliźniaki AirPods od Apple, ale i tak zapowiadają się obiecująco

Mimo że na początku prawie cała branża (i nie tylko) wyśmiewała AirPodsy, to słuchawki sprzedają się świetnie. Konkurencja nie mogła ich zignorować, dlatego wielu producentów wypuściło na rynek mniej lub bardziej podobne propozycje. Buds Air od realme wyglądają niemal identycznie, ale jednocześnie oferują bardzo dobrą specyfikację i obiecują dużo.

realme coraz mocniej zaznacza swoją obecność na rynku. Jej smartfony są dostępne również w Europie i można je zamówić także do Polski. Jej propozycje w znakomitej większości charakteryzują się bardzo atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości (zob. realme X2 Pro), podobnie jak urządzenia największego konkurenta – Xiaomi. Marka nie chce jednak być kojarzona wyłącznie jako producent inteligentnych telefonów, dlatego zaprezentowała dziś bardzo ciekawe słuchawki bezprzewodowe realme Buds Air. Mimo że wyglądają niemal jak kopia AirPods od Apple, mają wiele argumentów, aby przekonać do siebie użytkowników.

realme Buds Air – specyfikacja

Słuchawki wyposażono w stworzony na zamówienie chip R1 z obsługą łączności Bluetooth 5.0. Jak deklaruje producent, realme Buds Air oferują dwukanałową transmisję z bardzo niskim opóźnieniem. Co więcej, użytkownik może przełączyć się na tryb gamingowy – w tym celu należy przez dłuższą chwilę przytrzymać dwoma palcami jedną słuchawkę.

realme zadbało też o to, aby parowanie przebiegało płynnie i było bardzo szybkie – za pierwszym razem wystarczy wcisnąć przycisk, a później nie trzeba już nic robić, tylko otworzyć dedykowane etui, które służy również za stację ładującą. To coraz częściej spotykane rozwiązanie i świetnie, że marka go nie pominęła, gdyż jest zwyczajnie wygodne. Funkcja ta zostanie jednak udostępniona dopiero w pierwszym kwartale 2020 roku.

realme Buds Air wyposażono także w czujniki optyczne, które wykrywają, czy słuchawka jest w uchu, czy użytkownik ją z niego wyjął. W pierwszym przypadku, od razu po włożeniu, urządzenie zaczyna odtwarzać muzykę, zaś w drugim ją wyłącza, aby nie grała niepotrzebnie. Producent dodał też obsługę gestami: podwójne tapnięcie odbiera połączenie, włącza lub wyłącza odtwarzanie audio, potrójne przełącza utwór, a dłuższe przytrzymanie palca kończy albo odrzuca połączenie bądź aktywuje asystenta głosowego. Są one więc intuicyjne i każdy użytkownik z pewnością szybko się ich nauczy.

realme Buds Air na pojedynczym ładowaniu mają pracować do trzech godzin. Dzięki dedykowanemu etui-stacji ładującej, łączny czas pracy może wynieść nawet 17 godzin. Etui można ładować zarówno przez port USB-C, jak i bezprzewodowo na ładowarce indukcyjnej. Na koniec warto jeszcze dodać, że słuchawki wyposażono w technologię Environment Noise Cancellation, która filtruje odgłosy otoczenia, aby użytkownik był dobrze słyszany w trakcie rozmowy telefonicznej. Jedna słuchawka waży 4,2 grama (mniej niż kartka papieru w formacie A4).

realme Buds Air – cena, dostępność

Słuchawki w pierwszej kolejności zadebiutowały w Indiach, gdzie ich cenę ustalono na 3999 rupii, co jest równowartością ~215 złotych. Jeśli trafią do Europy, zapewne będą droższe, ale nawet pomimo wyższej ceny (pod warunkiem, że nie przekroczy ona równowartości 300 złotych) mogą przekonać do siebie wiele osób, bowiem oferują dużo i obiecują jeszcze więcej.

realme Buds Air dostępne będą w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i żółtej (w takim kolorze są zarówno słuchawki, jak i dedykowane etui).

Źródło: realme