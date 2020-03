Realme 6 i Realme 6 Pro to nowe „lokomotywy” tego producenta. Pociągną sprzedaż

Moment, w którym Realme naprawdę zaczęło obchodzić nas w Polsce łatwo było przegapić. Firma działa już prężnie w Europie, a od 18 marca oficjalnie będzie dostępna w Polsce. Jeśli od razu zaoferuje nowe modele Realme 6 i Realme 6 Pro, to będzie z czego wybierać.

Choć Realme nie jest w Polsce zbyt popularne, to w ujęciu globalnym to takie „nowe Xiaomi”. Jest obecnie w fazie szybkiego rozwoju i co rusz prezentuje nowe smartfony w bardzo dobrych cenach. Nic dziwnego, że znajduje się w pierwszej dziesiątce największych producentów smartfonów na świecie. Dziś firma zaprezentowała dwa nowe smartfony z wyższej półki.

Realme 6 i Realme 6 Pro mają zastąpić dwie inne konstrukcje Realme – modele 5 Pro oraz X. Nazewnictwo ujednolica więc linię produktową firmy, robiąc w niej porządek.

Kluczowymi funkcjami nowych Realme 6 i Realme 6 Pro mają być rzeczy niedostępne dla smartfonów z półki cenowej, z której startują nowe modele. Mimo, że firma przedstawia je jako flagowca, to będą oferować funkcje raczej średniopółkowe. Dlatego wrażenie na klientach ma robić na przykład 64-megapikselowa matryca aparatu Samsung GW1 (1/1.72″) z technologią Tetracell (łączenia czterech pikseli w jeden). Taki sam aparat trafi na przykład do Samsunga Galaxy M31, a Realme użyło go już w modelu X50 5G.

Kolejnymi funkcjami, które dzielą oba modele, jest ekran odświeżany w rozdzielczości 90 Hz, czytnik linii papilarnych zamontowany z boku obudowy oraz szybkie ładowanie baterii o pojemności 4300 mAh. Co ciekawe, to 30-watowe szybkie ładowanie przez USB-C będzie dostępne także podczas grania, kiedy obudowy smartfonów zwykle narażone są na wyższe temperatury.

Podczas konferencji wspomniano także, że oba smartfony poradzą sobie z lekkimi zachlapaniami wody (choć bez wyszczególnionego standardu) i mają wzmacniane rogi obudowy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zbicia ekranu przy upadkach.

Realme 6

Ekran Realme 6 ma przekątną 6,5 cala i wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD+ (2400×1080 pikseli). Będzie „inteligentnie” przełączać się między trybem odświeżania 60 Hz i 90 Hz. Całość pokryta jest szkłem Gorilla Glass 3. W górnej części wyświetlacza widzimy otwór przedniego aparatu. Zamontowano tam 16-megapikselową matrycę (f/2.0) z HDR, trybem portretowym i time-lapse oraz możliwością nagrywania wideo slow motion w 120 kl./s.

Skoro mówimy już o aparatach, to wymieńmy sensory składające się na moduł główny:

64 Mpix (GW1), z f/1.8

8 Mpix, ultraszerokokątny 119° z f/2.3

2 Mpix (do portretów B&W)

2 Mpix (do zdjęć makro) z f/2.4

Funkcja cyfrowej stabilizacji obrazu wkrótce zostanie dodana do oprogramowania za pośrednictwem aktualizacji OTA.

W środku znajdziemy średniopółkowy procesor MediaTek Helio G90T – określany jako odpowiednik Snapdragona 730. Z dodatkowych rzeczy, smartfon wyposażono w moduł Bluetooth 5, Dual SIM, gniazdo słuchawkowe, dźwięk Dolby Atmos i radio FM. Obudowa ma wymiary 162,1×74,8×8,9-9,6 mm (wysepka aparatu) i waży 191 g.

Dostępne będą trzy wersje:

4 GB RAM/64 GB pamięci wewnętrznej za 12999 rupii (~680 zł)

6 GB RAM/128 GB pamięci wewnętrznej za 14999 rupii (~790 zł)

8 GB RAM/256 GB pamięci wewnętrznej za 15999 rupii (~840 zł)

Realme 6 Pro

Model wyższy na pierwszy rzut oka wyróżnia się jednym szczegółem: ma obudowę, zdobioną z tyłu błyszczącym motywem błyskawicy. Otrzymał także minimalnie większy wyświetlacz – 6,6 cala, charakteryzujący się tą samą rozdzielczością i częstotliwością odświeżania ekranu, co Realme 6.

Pewną zmianą jest podwójna przednia kamera, złożona z dwóch obiektywów:

16 Mpix Sony IMX471 (znany z OnePlusa 7T), z f/2.1

8 Mpix, ultraszerokokątny 105° z f/2.2

Tył smartfona zaś, to zestaw czterech apratów:

8 Mpix, ultraszerokokątny 119° z f/2.3

64 Mpix (GW1), z f/1.8

12 Mpix, teleobiektyw z podwójnym przybliżeniem optycznym i 20-krotnym hybrydowym

2 Mpix do zdjęć makro, 4 cm, z f/2.4

W wypadku Realme 6 Pro zastosowano inny procesor – Snapdragon 720G (2,3 GHz). Poza tym specyfikacja powiela możliwości podstawowego modelu.

Wymiary wersji Pro to 163,9×75,8×9,4 mm, zaś jej waga to 195 g.

Ceny kształtują się następująco:

16999 rupii (~890 zł) za wersję 6 GB RAM/64 GB pamięci wewnętrznej

17999 rupii (~940 zł) za wersję 6 GB RAM/128 GB pamięci wewnętrznej

18999 rupii (~1000 zł) za wersję 8 GB RAM/256 GB pamięci wewnętrznej

Czekamy, aż powyższe modele trafią do Polski. Jeśli zostaną korzystnie wycenione, mogą zdobyć wielu sympatyków.

Realme Band

Oprócz smartfonów, producent zaprezentował spodziewaną opaskę fitness, Realme Band. Wiedzieliśmy o niej już naprawdę sporo, a brakowało jedynie ceny. Ta została podana: smartband będzie kosztował 1499 rupii (~80 zł).

Producent doprecyzował także kilka detali dotyczących specyfikacji. Ekran ma przekątną 0,96 cala i wyświetla obraz w rozdzielczości 80×160 pikseli. Ma to wystarczyć, by odczytać 64-literowy komunikat.

Z innych funkcji warto podkreślić certyfikat wodoodporności IP68, baterię 90 mAh (pozwalającą na działanie nawet do 10 dni) oraz porty USB-A, dzięki któremu bezpośrednio podłączymy opaskę do pełnowymiarowego portu USB z pominięciem kabla.

źródło: Realme