Realme wchodzi do Polski – od razu z trzema smartfonami (znamy ceny)!

Smartfony Xiaomi stają się coraz droższe, przez co powoli przestają być postrzegane jako najlepsze propozycje w swoich kategoriach. To dlatego nowa konkurencja w postaci Realme – producenta inaugurującego dziś swoją obecność w Polsce, jest tak groźna. Bo ceny smartfonów ma świetne.

Realme rośnie jak na drożdżach

Realme rozpoczęło swoją działalność w 2018 roku, stając się bardzo szybko jedną z liczących się marek smartfonów. Pod koniec 2019 roku firma została 7 największym producentem tych urządzeń na świecie. W mniej niż dwa lata udało się jej sprzedać ponad 25 mln sztuk telefonów. Zawdzięcza to skupieniu się na segmencie urządzeń z niskiej i średniej półki, przy czym – tak jak Xiaomi w początkowych fazach rozwoju – znakomicie je wycenia. Oczywiście Realme nie zapomina także o smartfonach premium.

Ponieważ urządzenia Realme dostępne są już na 27 rynkach, postanowiono wprowadzić je także do Polski, o czym już od jakiegoś czasu Was informowaliśmy.

Podczas dzisiejszej konferencji online, Realme ogłosiło uruchomienie realme Link – platformy wraz z aplikacją, dzięki której będzie można sterować wszystkimi produktami Internetu Rzeczy od producenta, na przykład słuchawkami bezprzewodowymi, telewizorami, inteligentnymi głośnikami czy innymi domowymi sprzętami IoT (Internet of Things).

Smartfony z każdej półki cenowej

Realme prowadzi trzy główne linie produktów, jeśli chodzi o smartfony. Mamy więc:

serię „C” – z segmentu budżetowego

serię oznaczoną numerem (poniższy przykład – model realme 6) – ze średniej półki

serię „X” – z segmentu premium

Dziś ogłoszono wprowadzenie do Polski trzech modeli producenta. Są to realme 3C, realme 6 oraz realme 6i. O każdym z nich pisaliśmy już na łamach Tabletowo – do nazw urządzeń macie podpięte linki, prowadzące do poświęconych im artykułów.

Poniżej zamieszczamy tabelkę ze specyfikacją, dzięki której wychwycicie najważniejsze różnice techniczne między debiutującymi w naszym kraju smartfonami, choć weźcie pod uwagę fakt, że producent nie przekazał precyzyjnych informacji na temat niektórych szczegółów (np. dokładnych parametrów aparatów).

Model realme C3 realme 6i realme 6 Wyświetlacz LCD 6,5 cala; 1600×720 pikseli LCD 6,5 cala 6,5 cala, 2400×1080 pikseli, 90 Hz Procesor MediaTek Helio G70 MediaTek Helio G80 MediaTek Helio G90T Pamięć RAM 3 GB\4 GB 4 GB 4 GB\8 GB Pamięć wewnętrzna 32 GB\64 GB 128 GB 64 GB/128 GB Slot na karty pamięci tak, microSD (do 256 GB) tak, microSD tak Dual SIM tak, 2×nanoSIM tak, 2×nanoSIM tak, 2×nanoSIM Łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth 5.0 Aparat główny 12 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix 48 Mpix + ultraszerokokątny 119º + obiektyw makro 4 cm + B&W 64 Mpix (GW1, f/1.8) + 8 Mpix, ultraszerokokątny 119° (f/2.3) + 2 Mpix (B&W) + 2 Mpix (makro, f/2.4) Aparat przedni 5 Mpix (f/2.4) 16 Mpix (f/2.0) 16 Mpix (f/2.0) Czytnik linii papilarnych brak tak, na pleckach tak, na boku Bateria 5000 mAh, 10 W 5000 mAh, 18 W 4300 mAh, 30 W USB microUSB typu C typu C Port słuchawkowy tak tak tak System Android 10 (z realme UI 1.0) Android 10 (z realme UI 1.0) Android 10 (z realme UI 1.0) Wymiary 164,4×75,0×8,95 mm brak danych 162,1×74,8×8,9-9,6 mm (wysepka aparatu) Waga 195 g brak danych 191 g

Ceny i dostępność smartfonów Realme w Polsce

Poznaliśmy informacje dotyczące wprowadzenia powyższych modeli smartfonów do sprzedaży w naszym kraju. Ceny są bardzo zachęcające.

Realme C3 dostępny w sklepach od 15 kwietnia, będzie występować w dwóch odmianach:

z 2 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej – za 599 zł

z 3 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej – za 649 zł

Realme 6i, dostępny w sklepach od 15 kwietnia, z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, kupimy za 949 zł.

Realme 6, dostępny w sklepach od 9 kwietnia, będzie występować w trzech wariantach:

z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej – za 1099 zł (w edycji białej i niebieskiej)

(w edycji białej i niebieskiej) z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej – za 1199 zł (w edycji białej i niebieskiej)

(w edycji białej i niebieskiej) z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej – za 1299 zł (w edycji białej i niebieskiej)

Przedsprzedaż realme 6 rusza już dziś w sklepach x-kom, Media Expert i RTV Euro AGD. Do 8 kwietnia można kupić ten model o 100 zł taniej.

Producent planuje wprowadzić w przyszłości kolejne promocje, dzięki którym będziemy mogli zaopatrzyć się smartfony Realme w jeszcze niższych cenach.

źródło: Realme

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!