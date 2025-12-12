Motorola zaskoczy bardziej niż się spodziewaliśmy. To będzie całkowicie nowy rozdział w historii

Wygląda na to, że Motorola postanowiła wprowadzić gruntowne zmiany w ofercie. Producent może otworzyć nie tylko jeden, a aż dwa nowe rozdziały w swojej historii. Wskazują na to najnowsze doniesienia.

Motorola Edge 70 Ultra może nie być Motorolą Edge 70 Ultra

Po premierze smartfona Motorola Edge 70 w listopadzie 2025 roku (przy okazji przypominamy, że do końca 2025 roku trwa świetna promocja na Motorolę Edge 70 w Polsce) spodziewaliśmy się wprowadzenia na rynek modelu Edge 70 Ultra. W sieci pojawił się nawet render, który go (rzekomo) przedstawia.

Motorola Edge 70 Ultra a.k.a. Motorola Signature (źródło: Android Headlines)

Okazuje się jednak, że Motorola Edge 70 Ultra niekoniecznie zadebiutuje na rynku pod taką dokładnie nazwą. Renomowany informator, Evan Blass, przekazał bowiem, że flagowy smartfon o nazwie kodowej Ursus (a pod taką właśnie ma ukrywać się ta Motka) zamiast trafić do serii Edge, będzie pierwszym tzw. urządzeniem Motorola Signature.

Ta informacja tworzy sporą przestrzeń do spekulacji. Możliwe, że Motorola Signature będzie nazwą dla grupy wyjątkowych z jakiegoś powodu urządzeń, ale niekoniecznie nazwą dla serii jak Edge czy Moto – podobnie jak Ultimate Design u Huawei. Niewykluczone zatem, że Motorola Edge 70 Ultra dołączy do oferty marki i jednocześnie będzie oznaczona jako model „Motorola Signature”.

To kolejny, niespodziewany ruch tego producenta. Pojawiły się bowiem też spekulacje, że Motorola może na początku 2026 roku wprowadzić na rynek składany smartfon typu fold. Istnieje zatem niemałe prawdopodobieństwo, że marka postanowiła znacząco odświeżyć swoje portfolio.

Co zaoferuje smartfon Motorola Edge 70 Ultra a.k.a. Motorola Signature?

Mówi się, że smartfon Motorola Edge 70 Ultra ma obsługiwać rysik. W tym kontekście określenie „Motorola Signature” pasuje idealnie, ponieważ słowo sign oznacza po angielsku podpisać. Być może jednak to tylko „luźne skojarzenie”.

W sieci pojawiły się też informacje na temat modelu Motorola Moto X70 Ultra, który może być pierwowzorem dla Edge 70 Ultra a.k.a. Motorola Signature. Według nich urządzenie otrzyma płaski wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 wraz z 16 GB RAM.

Ponadto jest mowa o trzech aparatach na tyle – 50 Mpix aparacie głównym (szerokokątnym), 50 Mpix aparacie z obiektywem ultraszerokokątnym i 50 Mpix teleobiektywie, a także systemie Android 16.

Na tę chwilę data premiery nie jest znana.