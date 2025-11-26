Xiaomi uwalnia gamingowe bestie. Polskie ceny kuszą

W ekosystemie Xiaomi zadebiutowały dziś dwa gamingowe smartfony dla wymagających użytkowników. Poco F8 Ultra to flagowiec oferujący to, co najlepsze. Poco F8 Pro jest jego uboższym bratem, ale wciąż świetnie wyposażonym. Spójrzmy na ich specyfikacje i ceny.

Premiera Poco F8 Ultra – smartfon Xiaomi dla wymagających graczy

Poco F8 Ultra wygląda na rasowy smartfon dla wymagających graczy. Jego sercem jest topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 o częstotliwości taktowania sięgającej 4,6 GHz. Towarzystwa dotrzymuje mu oddelegowany do zadań związanych z gamingiem chipset VisionBoost D8, a do tego nawet 16 GB RAM typu LPDDR5X oraz 512 GB pamięci UFS 4.1.

Nie mniej ważny z perspektywy graczy jest wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,9 cala, częstotliwości odświeżania 120 Hz, jasności dochodzącej do 3500 nitów i częstotliwości rejestrowania dotyku aż do 2560 Hz. Producent chwali się też zastosowaniem technologii HyperRGB, dzięki której ekran ma być bardziej efektywny energetycznie (o blisko 20% w porównaniu do poprzedniej generacji).

Poco F8 Ultra (fot. Xiaomi)

Poza zwiększeniem wyświetlacza jedną z najistotniejszych zmian względem modelu Poco F7 Ultra jest podniesienie pojemności akumulatora z 5300 do aż 6500 mAh. Ładowanie wprawdzie zwolniło ze 120 W do 100 W, ale to wciąż bardzo dobra wartość, pozwalająca na uzyskanie 100% w zaledwie 38 minut. Zachowano także bezprzewodowe ładowanie z mocą 50 W i ładowanie zwrotne z mocą 22,5 W.

Do tego dochodzą najnowsze standardy łączności bezprzewodowej (na czele z Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0), wielowarstwowy system chłodzenia, głośniki Bose ze zintegrowanym subwooferem, a także nieźle zapowiadający się zestaw aparatów 3 x 50 Mpix. Ten ostatni tworzą: główny sensor Light Fusion 950 (f/1.67) z systemem redukującym odblaski, peryskopowy teleobiektyw (f/3.0) oferujący 5-krotny zoom optyczny oraz ultraszerokokątny moduł (f/2.4). Z przodu – bez zmian – zainstalowano kamerkę o rozdzielczości 32 Mpix.

Poco F8 Ultra (fot. Xiaomi)

Zadebiutował też smartfon Poco F8 Pro – z nieco mniejszym ekranem

Drugi z zaprezentowanych modeli, czyli Poco F8 Pro, ma odrobinę słabszą specyfikację. Bazę dla niego stanowi procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite (poprzedniej generacji) – ten sam, który napędzał ubiegłorocznego flagowca: Poco F7 Ultra. Towarzyszy mu 12 GB RAM oraz maksymalnie 512 GB pamięci masowej w formacie UFS 4.1.

Poco F8 Pro (fot. Xiaomi)

Poza szybszym procesorem względem modelu Poco F7 Pro poprawił się także system aparatów. Mamy tu główny sensor Light Fusion 800 o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.88) z OIS, teleobiektyw 50 Mpix (f/2.2) oferujący 2,5-krotny zoom optyczny (którego poprzednik nie miał wcale) oraz ultraszerokokątną jednostkę 8 Mpix (f/2.2). Z przodu zaś niezmiennie znajduje się kamerka o rozdzielczości 20 Mpix.

Do tego dochodzi minimalnie mniejszy (ale za to jaśniejszy) wyświetlacz AMOLED: o przekątnej 6,59 cala, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 3500 nitów. To czyni z tego modelu świetną opcję dla zwolenników nieco mniejszych ekranów. Równocześnie producent zwiększył pojemność akumulatora: z 6000 do 6210 mAh, podnosząc też maksymalną prędkość ładowania z 90 W do 100 W. Dopełnieniem całości są głośniki stereo firmy Bose.

Poco F8 Pro (fot, Xiaomi)

Podsumujmy…

Specyfikacja Poco F8 Pro vs Poco F8 Ultra – porównanie z poprzednikami:

Poco F7 Pro Poco F8 Pro Poco F8 Ultra Poco F7 Ultra Wyświetlacz 6,67 cala,

AMOLED,

3200×1440 pikseli,

120 Hz,

do 3200 nitów 6,59 cala,

AMOLED,

2510×1156 pikseli,

120 Hz,

do 3500 nitów 6,9 cala,

AMOLED,

2608×1200 pikseli,

120 Hz,

do 3500 nitów 6,67 cala,

AMOLED,

3200×1440 pikseli,

120 Hz,

do 3200 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

(4 nm; 3,3 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Elite

(3 nm; 4,32 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

(3 nm; 4,6 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Elite

(3 nm; 4,32 GHz) Pamięć 12 GB RAM (LPDDR5X),

256/512 GB (UFS 4.1) 12 GB RAM (LPDDR5X),

256/512 GB (UFS 4.1) 12/16 GB RAM (LPDDR5X),

256/512 GB (UFS 4.1) 12/16 GB RAM (LPDDR5X),

256/512 GB (UFS 4.1) Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.6) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.88) z OIS,

50 Mpix (f/2.2) – teleobiektyw,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.67) z OIS,

50 Mpix (f/3.0) – teleobiektyw peryskopowy,

50 Mpix (f/2.4) – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.6) z OIS,

50 Mpix (f/2.0) – teleobiektyw,

32 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 20 Mpix 20 Mpix 32 Mpix 32 Mpix Akumulator 6000 mAh,

ładowanie do 90 W 6210 mAh,

ładowanie do 100 W 6500 mAh,

ładowanie do 100 W

(bezprzewodowo: 50 W) 5300 mAh,

ładowanie do 120 W

(bezprzewodowo: 50 W) Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0, NFC Audio Głośniki stereo Głośniki stereo Bose Głośniki stereo + subwoofer Bose Głośniki stereo Wymiary i waga 160,3×75×8,1 mm;

205 g 157,5×75,3×8,0 mm;

199 g 163,3×77,8×8,3 mm;

220 g 160,3×75×8,4 mm;

201 g Odporność IP68 IP68 IP68 IP68

Ile kosztują nowe smartfony Poco F8 Ultra i Poco F8 Pro w Polsce?

Oficjalnie wystartowała już sprzedaż nowych urządzeń Poco – wyłącznie w oficjalnych sklepach Xiaomi (także na platformie Allegro). Poco F8 Ultra dostępny jest w czerni i denimie, a Poco F8 Pro w trzech wariantach: tytanowo-srebrnym, czarnym i niebieskim. Zerknijmy też na ceny – regularne i promocyjne:

Poco F8 Pro: 12/256 GB – 2299 złotych (w promocji: 2099 złotych), 12/512 GB – 2599 złotych (w promocji: 2299 złotych),

Poco F8 Ultra: 12/256 GB – 2999 złotych (w promocji: 2699 złotych), 16/512 GB – 3299 złotych (w promocji: 2999 złotych).



Obniżone ceny to nie wszystko. Poco dorzuca w prezencie jeszcze abonament YouTube Premium na 3 miesiące, Spotify Premium na 4 miesiące oraz 100 GB w Google One na 6 miesięcy. Z tych korzyści skorzystać mogą jednak wyłącznie nowi użytkownicy poszczególnych usług.

Dodatkowo przy zakupie dokonanym za pośrednictwem oficjalnego sklepu Xiaomi można dodać do koszyka ładowarkę Hypercharge Combo o mocy 90 W za 49 złotych (zamiast 89 złotych), a także tablet Poco Pad M1 za 799 złotych.

Tablet Poco Pad M1 to jeszcze jedna nowość

Zatrzymajmy się na wspomnianym przed momentem tablecie Poco Pad M1, ponieważ debiutuje on na polskim rynku wraz z wyżej opisanymi smartfonami. Jego sugerowana cena w jedynej konfiguracji (8/256 GB) wynosi 1299 złotych, a w promocji na start można go kupić za 1099 złotych. Do wyboru są dwa kolory: niebieski i szary.

Co dostajemy w zamian? Urządzenie wyposażone w 12,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2,5K oraz częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Na pokładzie znajdują się też 4 głośniki z Dolby Atmos oraz akumulator o pojemności 12000 mAh. Sercem tabletu jest procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Mówimy więc praktycznie o bliźniaku dostępnego już od września 2025 roku w Polsce modelu Redmi Pad 2 Pro.