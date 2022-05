Niecodziennie smukła Motorola już do kupienia w Polsce. Cena jest za-edge-ista!

Z niecierpliwością czekaliśmy na takie uderzenie. Motorola prowadzi teraz prawdziwą ofensywę, ponieważ wprowadza do sprzedaży kolejne, niezwykle atrakcyjne i konkurencyjne smartfony. Najnowszy, model edge 30, właśnie trafił do sklepów w Polsce.

Motorola przez bardzo długi czas skupiała się wyłącznie na średniopółkowych i budżetowych smartfonach. I choć to było celowe działanie, to wprowadzane na rynek, kolejne nowości nie wzbudzały wielkich emocji. Legendarna Motka diametralnie zmieniła jednak strategię i dołącza do swojej oferty modele, które od razu chce się kupić. Tak było m.in. z moto g200 5G, a teraz jest w przypadku edge 30.

Motorola edge 30 już do kupienia w Polsce w świetnej cenie

Producent podkreśla w materiałach promocyjnych, że Motorola edge 30 to najcieńszy smartfon z modemem 5G. Urządzenie ma grubość zaledwie 6,8 mm, czyli jest jeszcze smuklejsze niż Xiaomi 11 Lite 5G NE o grubości 6,81 mm. Pozostałe wymiary to 159,4 mm (wysokość) i 74,2 mm (szerokość). Całość waży zaledwie 155 gramów (to naprawdę mało!), a dodatkowo cechuje się hydrofobową powłoką, która chroni przed negatywnymi skutkami przypadkowego zachlapania, zgodnie z kryteriami standardu IP52.

Już samo to sprawia, że aż chce się kupić tę nową Motkę, ale to nie koniec jej kuszących stron. Taką też niewątpliwie jest zaplecze fotograficzne. Motorola edge 30 wyposażona jest bowiem w aż dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix każdy, a do tego dedykowany do zbierania informacji o głębi (2 Mpix z f/2.4). Główny aparat ma f/1.8, Omni PDAF i optyczną stabilizację obrazu, natomiast ultraszerokokątny kąt widzenia 118°. Moduł na tyle potrafi nagrywać wideo w 4K w 30 klatkach na sekundę.

Na przodzie smartfona znajduje się natomiast aparat o rozdzielczości 32 Mpix z przysłoną f/2.25 i technologią łączenia pikseli (podobnie jak główny 50 Mpix na tyle), który umieszczono w okrągłym otworze w wyświetlaczu AMOLED Full HD+ (2400×1080 pikseli) o przekątnej 6,5 cala z ekranowym czytnikiem linii papilarnych. Ponadto ekran cechuje się 10-bitową głębią koloru, obsługą 100% barw z palety DCI-P3 i formatu HDR10+ oraz funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do aż 144 Hz.

Złego słowa nie można powiedzieć też o pozostałym wyposażeniu smartfona. Specyfikacja Motoroli edge 30 obejmuje bowiem również m.in. bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ z modemem 5G wraz z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, a także głośniki stereo, moduł NFC, Bluetooth 5.2, żyroskop, port USB-C (USB 2.0) i dual SIM (2x nano SIM).

Urządzenie zasili akumulator o pojemności 4020 mAh, który można ładować z mocą 33 W. Co ważne, producent dodaje ładowarkę 33 W do zestawu sprzedażowego. Ponadto klienci znajdą w nim dedykowane etui ochronne. Cena Motoroli edge 30 została ustalona na 2199 złotych. Smartfon jest już dostępny w oficjalnym sklepie producenta. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: grafitowa, morska bryza i opalizujące srebro.