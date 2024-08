Nowy smartfon Oppo zmierza do Europy. Co zaoferuje i ile będzie kosztował?

Oppo nie daje o sobie zapomnieć. Kolejną nowością, która zmierza na rynek, jest smartfon Oppo A80 5G. Wiemy już, że będzie dostępny w Europie, zatem można spodziewać się go też w Polsce. Co zaoferuje i ile klientom przyjdzie za niego zapłacić? To też już wiadomo.

Co zaoferuje smartfon Oppo A80 5G? Specyfikacja jest już znana

Jeżeli oczekujecie, że będzie tu mowa o nowym flagowcu chińskiej marki – to nie ten adres. Nowy smartfon Oppo, który zmierza na europejski rynek, będzie propozycją z niższej półki dla mniej wymagających klientów oraz tych, którzy nie mają dużego budżetu na nowy sprzęt.

Wizualnie Oppo A80 5G kojarzy mi się ze smartfonami Samsunga, ale też z modelami z serii Oppo Reno 12 5G. Design jest prosty, nawet banalny, ale nie można uznać tego za wadę. Na pewno może się on spodobać klientom, bowiem nie każdy lubi rzucające się w oczy konstrukcje (a takich nie brakuje na rynku – zob. Nubia Z60 Ultra i Nubia Z60S).

źródło: 91mobiles

Prosty design będzie szedł w parze z prostą specyfikacją. Listę parametrów otworzy 6,67-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ i jasności do 1000 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Znajdzie się na niej też procesor MediaTek Dimensity 6300 oraz 8 GB RAM LPDDR4X i 256 GB wbudowanej pamięci typu UFS 2.2.

Całość zasili akumulator o pojemności 5100 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 45 W, aczkolwiek należy się spodziewać, że w zestawie nie znajdzie się żaden zasilacz. Pracą urządzenia ma zaś zarządzać system Android 14 z nakładką ColorOS 14.0.1 z funkcjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.

Smartfon Oppo A80 5G odda swoim właścicielom do dyspozycji również 3 aparaty (50 i 2 Mpix na tyle oraz 8 Mpix na przodzie), czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Nie mniej ważne jest też to, że urządzenie pochwali się także certyfikatem IP54.

źródło: 91mobiles

Oppo A80 5G – cena też już nie zaskoczy

Smartfon Oppo A80 5G będzie dostępny w Europie w sugerowanej cenie 249 euro, co jest równowartością około 1070 złotych. W Polsce można zatem spodziewać się 999 lub 1099 złotych, aczkolwiek może skończyć się też na 1199 złotych.

Na koniec warto zauważyć, że smartfon Oppo A80 5G to ten sam model, co Oppo A3 Pro 5G i Oppo A3 Vitality Edition (pierwszy jest sprzedawany w Indiach, a drugi w Chinach). Nie będzie on zatem całkowitą nowością.