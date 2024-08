Świetne gry na wakacje w ramach Amazon Prime Gaming!

W chwili gdy piszę ten tekst, za oknem pada od rana. Aż chciałoby się usiąść i odpalić jakąś grę. Nowa oferta na Amazon Prime Gaming to siedem tytułów, które trafiają w specyficzne gusta, ale (prawie) każda z nich to perełka warta ogrania. A to nie wszystko, co platforma ma do zaoferowania w tym miesiącu!

Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Zacznę od gry, za którą czai się największy haczyk, choć przyznam, że ciężko powiedzieć cokolwiek odkrywczego o Baldur’s Gate: Enhanced Edition. Oryginał z 1998 towarzyszy nam na scenie już od ponad 25 lat, napisano już o tej grze niemal wszystko, a polski dubbing to dla wielu osób czołówka przekładów w gamingu.

Baldur’s Gate: Enhanced Edition (Źródło: Steam)

Enhanced Edition to wersja Baldura dostosowana do współczesnych komputerów – ze wsparciem dla monitorów panoramicznych i wyższej rozdzielczości; z nowymi postaciami, dodatkowym zadaniem i usprawnionym trybem wieloosobowym. To, co może być dla części z Was nie do przełknięcia, to fakt, że gry nie przypiszemy do konta Steam, GOG czy Epic Games Store. Tytuł jest dostępny wyłącznie z poziomu launchera Amazon Games. Jeżeli jednak platforma jest dla Was sprawą drugorzędną, kochacie rolpleje, a jednak nie graliście jeszcze w pierwszego Baldura, macie okazję uszczuplić kupkę wstydu o jedną pozycję.

Deus Ex: Mankind Divided

Pamiętajcie, jeżeli ktoś Wam powie, że Cyberpunk 2077 zapoczątkował modę na gry w klimacie cyberpunka, macie ode mnie prawo zdzielić delikwenta po głowie padem – takie tytuły powstają od dawna i przed 2020 rokiem wydano wiele pozycji wartych uwagi graczy.

Deus Ex: Mankind Divided (Źródło: Steam)

Na Prime Gaming w tym miesiącu nie przypiszemy jednak Technobabylon, Transistor czy Ruiner, a Deus Ex: Mankind Divided. Sequel Human Revolution ponownie pozwala nam pokierować Adamem Jensenem. Tym razem podział społeczeństwa pomiędzy ludzi pozbawionych wszczepów a tych naszpikowanych elektroniką jeszcze bardziej się pogłębił. 2029 rok to czas globalnego chaosu, a my ponownie mamy ważną rolę do odegrania.

Pomimo kilku kontrowersji wokół premiery, tytuł został dobrze przyjęty i jeżeli chodzi o listy z najlepszymi grami w klimatach cyberpunku, nie powinno pomijać się na nich Deus Ex: Mankind Divided.

Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles i The Angel of Darkness

Trzecim wyróżnionym tytułem jest czwarta i piąta część kultowej serii z Larą Croft. Dlaczego? To proste – bo mam do nich ogromny sentyment, a zwłaszcza do The Last Revelation. Pamiętam demo dołączone do jednego z magazynów o grach, tekst w jednym z numerów CD-Action czy bazarowy dubbing z postaciami mówiącymi ze wschodnim akcentem.

Tomb Raider: The Last Revelation (Źródło: GOG)

Nawet jeżeli odłożę na bok sentymenty, to The Last Revelation i tak pozostaje opus magnum klasycznych przygód Lary Croft. Egipski setting, usprawniona grafika i sterowanie oraz świetne łamigłówki bawią tak samo dobrze, jak w 1999 roku. Mam nadzieję, że po niedawnych remasterach pierwszych trzech części doczekam się odświeżenia także ostatnich dwóch gier z tego okresu w historii Tomb Raider.

Fani nieco mniej kwadratowej grafiki mogą przypomnieć sobie, co robił dobrze (a co kompletnie położył) Tomb Raider: The Angel of Darkness.

To dopiero początek sierpniowych gier na Amazon Prime

Deus Ex: Mankind Divided, Tomb Raider: Last Revelation + Chronicles, Tomb Raider: The Angel of Darkness, SteamWorld Heist, Midnight Fight Express, Cat Quest II na platformę GOG Galaxy i Maneater na Epic Games Store to nie jedyne gry, jakie dzięki opłacaniu Amazon Prime Gaming otrzymamy w tym miesiącu. Od 8 sierpnia dodamy do naszych bibliotek następujące pozycje:

Gravity Circuit – Amazon Games,

Kraken Academy!! – Amazon Games,

Loop Hero – Epic Games Store,

Trek to Yomi – Epic Games Store,

South of the Circle – GOG.

15 sierpnia warto ponownie odwiedzić serwis dla pięciu kolejnych tytułów:

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition – Amazon Games,

Beholder 3 – Amazon Games,

Hard West 2 – GOG,

En Garde! – GOG,

Stray Gods: The Roleplaying Musical – GOG.com.

22 sierpnia akcja jeszcze się nie kończy, choć tytuły są już nieco mniej imponujące:

Grime: Definitive Edition – Amazon Games,

Figment 2: Creed Valley – Amazon Games,

Young Souls – Amazon Games,

KeyWe – Epic Games Store,

Spells & Secrets – GOG,

Finał sierpniowego rozdawnictwa przypada na 29. dzień tego miesiąca i wtedy otrzymamy:

The Collage Atlas – Amazon Games,

Arcade Paradise – GOG,

Industria – GOG.

Warto przypomnieć, że pod koniec czerwca wystartował także Amazon Luna – usługa do grania w chmurze promowana przez amerykańskiego giganta. Dzięki niej możemy sprawdzić takie tytuły, jak Fallout: New Vegas, LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game czy Batman: Arkham Knight. I to wszystko w ramach jednej subskrypcji Amazon Prime.

Czy gracze są w tym przypadku rozpieszczani przez Amerykanów? Możliwe. Czy poprzez obdarowanie nas ponad 30 grami przez dwa miesiące firma sprawi, że wiele osób zapomni o bożym świecie? Szanse są małe, ale nie zerowe 😉