Vectra kusi darmowym internetem do końca roku

Mawia się, że za darmo to uczciwa cena. Vectra postanowiła sprezentować klientom nawet 5 miesięcy internetu, aczkolwiek trzeba spełnić istotny warunek, aby skorzystać z najnowszej promocji operatora.

Internet za darmo w Vectra do końca 2024 roku. Jak skorzystać?

Z najnowszej promocji Vectry mogą skorzystać klienci, którzy zdecydują się podpisać umowę na internet. Co ważne: wyłącznie na internet, gdyż niniejsza oferta nie obejmuje pakietów z innymi usługami (czyli na przykład paczek z telewizją).

mat. prasowe

Ponadto promocją objęte są wyłącznie prędkości do 450 Mbit/s, do 600 Mbit/s, do 900 Mbit/s i do 1,2 Gbit/s (na marginesie można tutaj wspomnieć, że Vectra ma w swojej ofercie również internet światłowodowy o prędkości do 2 Gbit/s, który jednak jest dostępny wyłącznie dla wybranych klientów, nie w całej Polsce).

Ostatnim warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby skorzystać z tej promocji i cieszyć się darmowym internetem do końca 2024 roku, jest podpisanie umowy na 24 miesiące. Ponadto operator oferuje umowy na 12 miesięcy i czas nieokreślony, ale niniejsza oferta nie obejmuje takich wariantów.

Vectra – internet (ceny)

Aktualne ceny internetu, objętego najnowszą promocją Vectry, wynoszą:

do 450 Mbit/s – 64,99 złotych miesięcznie,

do 600 Mbit/s – 74,99 złotych miesięcznie,

do 900 Mbit/s – 84,99 złotych miesięcznie,

do 1,2 Gbit/s – 109,98 złotych miesięcznie.

To jednak nie jedyny koszt, jaki poniesie klient, który zdecyduje się podpisać umowę na internet światłowodowy w Vectrze. Ponadto operator miesięcznie będzie pobierał opłatę w wysokości 4,99 złotych za użytkowanie modemu.

W zależności od wybranej prędkości, można zaoszczędzić od 324,95 do nawet 549,90 złotych. Najwięcej zyskają oczywiście klienci, którzy najszybciej zdecydują się podpisać umowę na internet z Vectrą. W tym przypadku doskonale pasuje powiedzenie, że czas to pieniądz.

Na koniec jeszcze ważna informacja: Vectra zdecydowała się wycofać z podnoszenia cen w trakcie umowy na podstawie klauzul waloryzacyjnych. Oznacza to, że klienci nie muszą obawiać się, że operator zwiększy opłaty przed zakończeniem umowy.