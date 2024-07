Nubia pokazała dwie bestie. Stawia na wydajność, fotografię i sztuczną inteligencję

Nie jeden, a dwa topowe smartfony doczekały się oficjalnej premiery w ramach prezentacji marki Nubia. Olbrzymie możliwości fotograficzne, wysoka wydajność i nacisk położony na sztuczną inteligencję to charakterystyczne cechy modeli Z60 Ultra Leading Version i Z60S Pro.

Smartfon Nubia Z60 Ultra Leading Version nie idzie na kompromisy

Nubia Z60 Ultra Leading Version to smartfon wyposażony w potężny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który zapewniać ma nie tylko wysoką wydajność na co dzień, ale także dużą moc obliczeniową w kontekście sztucznej inteligencji. Dane mogą być przetwarzane bezpośrednio na urządzeniu, jak i w chmurze, co zapewnia dostęp do szerokiego zestawu funkcji i narzędzi.

Procesorowi towarzyszy od 8 do 16 GB RAM. Żeby zaś pod dużym obciążeniem urządzenie nie odmawiało posłuszeństwa, producent postawił na krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 6000 mAh, w dodatku z technologią AI Zero 2.0, optymalizującą zużycie energii.

fot. producenta

Czas na kilka słów o możliwościach fotograficznych. Główny aparat 50 Mpix wykorzystuje topowy sensor Sony serii 9 i niestandardową optykę 35 mm z obiektywem 1G+6P. Dysponuje optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i zaawansowanymi algorytmami opartymi na sztucznej inteligencji. Towarzyszą mu jeszcze dwa „oczka”: ultraszerokokątny aparat 18 mm, który sprawdzać ma się także w warunkach słabego oświetlenia i przy nagrywaniu filmów 4K/120fps oraz 85-milimetrowy obiektyw portretowy z funkcją teleobiektywu AI.

Z przodu natomiast znajduje się aparat ukryty pod/za wyświetlaczem. Technologia, w jakiej został wykonany, oferować ma zdecydowanie wyższą jakość zdjęć niż ma to w miejsce w przypadku innych „podekranowych” sensorów.

fot. producenta

Smartfon jest także pyło- i wodoszczelny (w klasie IP68), a dwie przygotowane wersje kolorystyczne to czarna i srebrna. Ceny poszczególnych wariantów pamięciowych przedstawiają się następująco:

8/256 GB – 729 euro (równowartość ~3120 złotych),

12/256 GB – 779 euro (~3340 złotych),

16/512 GB – 879 euro (~3770 złotych),

16 GB/1 TB – 979 euro (~4190 złotych).

Prezentacji doczekała się także Nubia Z60S Pro. Co w sobie ma?

Drugą nowinką jest smartfon Nubia Z60S Pro. Sercem tego modelu jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, z którym współpracuje 12 lub 16 GB RAM typu LPDDR5X i od 256 GB do 1 TB pamięci masowej w formacie UFS 4.0. Z kolei akumulator o pojemności 5100 mAh także obsługuje technologię AI Zero 2.0.

Jeśli chodzi o fotografię, to urządzenie wykorzystuje 50 Mpix sensor Sony serii 9 z 35-milimetrową optyką. Ponadto producent chwali się pięcioma ogniskowymi, zapewniającymi szerokie możliwości: od ultraszerokiego kąta, przez portrety, aż po opcję teleobiektywu.

Smartfon został także wyposażony w wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1,5K oraz dynamicznie regulowanej jasności ze wsparciem sztucznej inteligencji. Został on też pokryty wzmocnionym szkłem.

Producent przewidział trzy warianty kolorystyczne (czarny, morski i biały) oraz trzy wersje pamięciowe. Poniżej możesz zobaczyć ich cennik:

12/256 GB – 669 euro (~2870 złotych),

16/512 GB – 769 euro (~3300 złotych),

16 GB/1 TB – 869 złotych (~3720 złotych).

Sprzedaż obu urządzeń startuje dzisiaj, czyli 23 lipca 2024 roku.