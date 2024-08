Smartfony Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro ponownie staniały

Smartfony Google tanieją jak marzenie. Od dziś można je kupić w jeszcze niższych cenach. Taka sytuacja jednak nie dziwi – są mocne przesłanki ku tak szybkim obniżkom cen.

Smartfon Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro w jeszcze niższych cenach

Najnowsze smartfony Google z serii Pixel 8 zostały oficjalnie wprowadzone do Polski 7 maja 2024 roku i od razu można było je kupić nawet 1000 złotych taniej. Po zakończeniu promocji ceny zostały ponownie obniżone pod koniec czerwca 2024 roku. I to nie względem regularnych, tylko obowiązujących w pierwszej promocji.

Ostatnia promocja obowiązywała do 1 sierpnia 2024 roku. Od dziś smartfony Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro są dostępne w jeszcze niższych cenach:

Obniżono również ceny Google Pixel 8a:

O ile jednak Pixel 8 i Pixel 8 Pro są dostępne w sklepie internetowym Media Expert, o tyle Pixel 8a znajdziecie tylko w wybranych sklepach stacjonarnych.

fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Oczywiście smartfony z serii Google Pixel 8 znajdziecie też w Komputroniku czy x-kom, ale Media Expert jest jedyną sieciówką, która jest oficjalnym polskim dystrybutorem urządzeń Google w Polsce (obok Google Store i operatora Play).

Dlaczego smartfon Google Pixel 8 tak szybko tanieje?

Historia cen modeli z serii Pixel 8 przypomina to, co działo się z cenami smartfonów marki LG – one również taniały w ekspresowym tempie. W przypadku Pixeli 8. generacji powodem może być jednak rychła premiera serii Pixel 9, którą zaplanowano na 13 sierpnia 2024 roku.

Media Expert zdaje się chcieć „wypchnąć” wszystkie egzemplarze „Ósemek”, aby zrobić miejsce na „Dziewiątki”, które nie będą już tak tanie.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne do sklepu Media Expert. Korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc żadnych kosztów. Dziękujemy!