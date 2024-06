Pierwsze dni z OPPO Reno12 Pro 5G. To naprawdę fajny smartfon!

Lokowanie produktu

Flagowe smartfony OPPO z serii Reno zawsze wzbudzały we mnie pozytywne emocje. Nie inaczej jest z OPPO Reno12 Pro 5G, który właśnie debiutuje w sprzedaży w Polsce. Mam okazję korzystać z niego już kilka dni, a zatem czas na pierwsze wrażenia. Co trzeba wiedzieć na jego temat?

Zacznijmy może od tego, że w Polsce ostatnim dostępnym flagowcem z serii Reno był zeszłoroczny Reno10 Pro 5G. Wojtkowi spodobał się na tyle, że wystawił mu ocenę 8,3/10 i po testach niechętnie go oddawał ;) Telefon ten miał jednak kilka cech, które można było poprawić.

I wiecie co? W debiutującym OPPO Reno12 Pro 5G nie ma śladu po głośniku mono czy krótkim czasie pracy, a i slot na kartę pamięci microSD się znalazł. A to wszystko w cenie sporo niższej niż premierowa cena za wspomnianą dziesiątkę. Zresztą, wszystkiego się zaraz dowiecie.

UżywAI – to proste! Jakie funkcje AI mamy w serii OPPO Reno12?

Nowe smartfony na rynku nie mogą obyć się bez AI. I to niezależnie od tego, czy mówimy o flagowcach, czy modelach z niskiej czy średniej półki. Zresztą, OPPO postawiło sobie za cel, co zresztą chcieli (zresztą słusznie), by z tego materiału wybrzmiało – by funkcje oparte o AI dostępne były w każdej serii telefonów marki, czyli A, Reno i Find.

No dobrze, ale co z pomocą tego AI można zrobić w modelach OPPO Reno12 5G i Reno12 Pro 5G, bo to na nich skupiamy dziś uwagę? Dostępne są następujące funkcje:

AI LinkBoost: poprawia jakość połączenia z siecią,

BeaconLink: umożliwia wykonanie połączenia telefonicznego z użyciem Bluetooth w zasięgu do 200 metrów – może przydać się choćby w górach, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowej,

AI Czysty Głos: na podstawie głośności otoczenia algorytmy dostosowują wygłuszanie podczas rozmów telefonicznych,

AI Toolbox (Pisanie AI, Mowa AI, Podsumowanie AI) – niestety, dostępne aktualnie tylko w języku angielskim, chińskim i hindi,

Podsumowanie Nagrania AI: przetwarza nagranie audio na tekst (też działa tylko w wyżej wymienionych językach),

Gumka AI: usuwanie niechcianych obiektów z kadru na trzy sposoby (inteligentne lasso, zamaluj, usuń ludzi),

Inteligentne konturowanie 2.0: wyodrębnianie obiektów ze zdjęć, by umieścić je w innych grafikach – można je też powiększać / pomniejszać czy obracać.

Na test poszczególnych funkcji AI przyjdzie czas w szczegółowej recenzji telefonu, ale nie omieszkam pokazać Wam jednej z nich, z której – jak mniemam – możecie korzystać najczęściej. Jak działa Gumka AI? To proste.

oryginalne zdjęcie i po usunięciu człowieka ze zdjęcia

Skoro wiemy już, z jakich opcji AI możemy skorzystać, czas spojrzeć na same telefony i ich parametry techniczne:

OPPO Reno12 Pro 5G OPPO Reno12 5G wyświetlacz czterostronnie zakrzywiony AMOLED 6,7”

2412×1080 pikseli 120 Hz Gorilla Glass Victus 2 AMOLED 6,7”

2412×1080 pikseli 120 Hz Gorilla Glass 7 procesor MediaTek Dimensity 7300-Energy MediaTek Dimensity 7300-Energy GPU ARM Mali-G615 ARM Mali-G615 RAM 12 GB 12 GB pamięć wewnętrzna 512 GB 256 GB slot kart microSD tak tak system operacyjny Android 14 z ColorOS 14.1 Android 14 z ColorOS 14.1 aparat główny 50 Mpix f/1.8 OIS

ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2 teleobiektyw 2x 50 Mpix f/2.0 główny 50 Mpix f/1.8 OIS

ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2 makro 2 Mpix f/2.4 aparat przedni 50 Mpix f/2.0 AF 32 Mpix f/2.0 AF moduły 5G, NFC, Bluetooth 5.4, WiFi ax, dual SIM 5G, NFC, Bluetooth 5.4, WiFi ax akumulator 5000 mAh 5000 mAh moc ładowania 80 W 80 W wymiary 161,45 x 74,79 x 7,9 mm 161,4 x 74,1 x 7,6 mm waga 180 g 177 g odporność IP65 IP65 dostępne kolory czarny, srebrny czarny, srebrny cena regularna: 2499 złotych

promocyjna: 2199 złotych regularna: 1999 złotych promocyjna: 1699 złotych

Oba smartfony OPPO będą dostawały duże aktualizacje systemu Android przez trzy lata i łatki bezpieczeństwa przez cztery lata.

Jaki jest OPPO Reno12 Pro 5G? Pierwsze wrażenia

Przede wszystkim – urokliwy i nieco futurystyczny, gdy mówimy o jego wyglądzie. Smartfony OPPO znane są z powłoki OPPO Glow, która zawsze sprawia, że prezentują się naprawdę dobrze. W Reno12 Pro 5G producent poszedł jeszcze o krok dalej, dzięki czemu obudowa, w moim przypadku w srebrnej wersji kolorystycznej, mieni się w przyjemny dla oka, nieregularny sposób. A mimo to spełnia normę IP65.

Dobrego wrażenia nie psuje obrócenie telefonu i spojrzenie na jego front. Z przodu mamy bowiem czterostronnie zakrzywiony (ale dość lekko, bez obaw) ekran AMOLED Infinite View, który dodatkowo otoczono bardzo wąskimi ramkami. Spora przekątna (w końcu to 6,7”) mogłaby sugerować, że będziemy mieć do czynienia z telefonem nieporęcznym, tymczasem jest dość lekki (180 g) i smukły, dzięki czemu dobrze leży w ręce.

OPPO Reno12 Pro 5G to pierwszy smartfon z MediaTek Dimensity 7300-Energy, jaki przeszedł przez moje ręce. Póki co (i mam nadzieję, że tak zostanie) nie daje powodów do narzekania – w połączeniu z 12 GB RAM i częstotliwością odświeżania ustawioną na stałe 120 Hz – w codziennym użytkowaniu dotrzymuje kroku. Póki co jedyne zastrzeżenia mam do działania Messengera, ale nie mam pewności czy tu winowajcą nie jest właśnie sam program (potrafi przymulić przy wchodzeniu w listę czatów).

W ciągu pierwszych dni użytkowania, OPPO Reno12 Pro 5G niesamowicie zaskoczył mnie czasem pracy. Pierwszy cykl baterii, jaki wykonałam z jego użyciem, był na WiFi. Postawiłam sobie naprawdę intensywne użytkowanie telefonu tak, by rozładować go w ciągu jednego dnia. I wiecie co? Nie udało mi się to. Przed północą dalej miałam 25% zapasu energii, a na liczniku już ponad 8,5 godziny SoT. Rewelacyjny wynik, który wskazuje na to, że spokojnie można przebić barierę 10 godzin. A to z kolei oznacza, że dwa dni działania są do osiągnięcia bez żadnego problemu – a w rękach niektórych może nawet i trzy!

A jak to wygląda na 5G? Wiadomo, że czas pracy na danych mobilnych zawsze jest sporo krótszy niż na WiFi, ale tu również Reno12 Pro 5G pokazał się z dobrej strony, kończąc dzień z wynikiem 5,5 h SoT.

cykl na WiFi cykl na 5G

Telefon wspiera szybkie ładowanie SUPERVOOC z mocą 80 W, przy czym – niestety – stosownej ładowarki nie znajdziemy już w zestawie sprzedażowym.

Na temat aparatów nie chciałabym się jakoś bardzo rozwodzić, bo zrobiłam nimi zdecydowanie za mało zdjęć, by móc je oceniać. Nie powstrzyma mnie to jednak przed wrzuceniem Wam garści fotek zrobionych za dnia:

1x 0,6x 1x 0,6x 2x 5x 20x 1x 0,6x 2x 5x 10x 20x 1x 0,6x 2x 5x 10x 20x

…i w nocy:

1x 0,6x 2x 5x 20x 1x 0,6x 1x 0,6x 1x 0,6x tryb nocny 0,6x, tryb nocny tryb nocny

No dobra, może też kilka selfiaków:

1x tryb portretowy 0,8x 0,8x, tryb portretowy

Cena i dostępność smartfonów OPPO z serii OPPO Reno12 5G

Tu mam dwie wiadomości. Pierwsza – OPPO wreszcie nas posłuchało, że lepiej obniżyć cenę sprzętu na premierę niż dodawać do niego słuchawki, które mogą, ale nie muszą przecież nam się przydać. Dzięki temu na start ceny obu modeli wyglądają naprawdę dużo bardziej atrakcyjnie niż w przypadku oferty premierowej na Reno10 5G w zeszłym roku!

Druga – sprzedaż obu przedstawicieli serii OPPO Reno12 5G już ruszyła. Trzecia, a bo w sumie jest jeszcze trzecia dobra wiadomość – OPPO Reno12 5G występuje w wersji 12/256 (poprzednik – 8/256), a OPPO Reno12 Pro 5G – 12/512 (vs 12/256).

To może wreszcie konkrety? No dobra! OPPO Reno12 Pro 5G, którego recenzję niebawem dla Was przygotujemy, w promocji na start kosztuje 2199 złotych (standardowo będzie można go kupić za 2499 złotych), natomiast OPPO Reno12 5G – 1699 złotych (później: 1999 złotych).

Sprzedaż obu modeli już ruszyła, a promocja, obniżająca ceny telefonów o 300 złotych, potrwa do 2 lipca.

Materiał powstał przy współpracy z OPPO i zawiera lokowanie smartfonów, które dziś debiutują na polskim rynku