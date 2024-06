Oppo A3 Pro jest gorszy od Oppo A3 Pro. Nie, to nie błąd

Nie aż tak rzadko zdarza się, że producenci decydują się na nielogiczne – z naszego punktu widzenia – posunięcie. Oppo w krótkim czasie wprowadziło na rynek dwa smartfony o identycznej nazwie. To jednak nie koniec tego galimatiasu.

Ten smartfon Oppo A3 Pro to nowość

Pierwszy Oppo A3 Pro zadebiutował w Chinach w kwietniu 2024 roku. Dziś do sprzedaży w Indiach trafił model o takiej samej nazwie, jednak z chińskim A3 Pro łączy go tylko ona, ponieważ specyfikacja wprowadzonej dziś na indyjski rynek jest zupełnie inna. Tak samo jak wygląd, nawiązujący do designu serii Reno 12, którą obecnie możecie kupić w Polsce w niższej cenie.

źródło: producent

Urządzenie wyposażone jest w płaski wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i jasnością do 1000 nitów, chipset MediaTek Dimensity 6300, od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci (w zależności od wersji), 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia o 8 GB kosztem pamięci wewnętrznej, aparat o rozdzielczości 50 Mpix i akumulator o pojemności 5100 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W (do 50% w 30 minut).

Urządzenie ma też grubość 7,68 mm i waży 186 gramów, i według deklaracji producenta jest odporne na uszkodzenia, co potwierdza pomyślnie zakończony test SGS. W dodatku do czarnej wersji kolorystycznej dodawane jest etui, zapewniające dodatkową ochronę (do fioletowej firma dorzuca przezroczyste). Ponadto model ten cechuje się odpornością na pył i wodę, zgodną z kryteriami standardu IP54.

źródło: producent

Warto też odnotować fakt, że urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką ColorOS 14 i producent deklaruje, że będzie działać płynnie przez 50 miesięcy, czyli ponad 4 lata. Tyle samo ma zachować dobrą kondycję akumulator – Chińczycy pokusili się nawet o stwierdzenie, że przez taki czas będzie „jak nowy”. W praktyce oznacza to, że ma zachować ponad 80% pierwotnej pojemności.

Pod kilkoma względami nowy Oppo A3 Pro jest podobny do modelu Reno 12 FS 5G, który ma wkrótce zadebiutować w Europie. Nie jest to jednak kopia 1:1. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku chińskiej wersji A3 Pro, która trafiła do sprzedaży w Indiach jako… Oppo F27 Pro+ 5G.

Ile kosztuje ten smartfon Oppo?

Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w Indiach. Za wersję 8/128 GB klienci muszą zapłacić 17999 rupii (równowartość około 870 złotych), podczas gdy za wariant 8/256 GB – 19999 rupii (około 970 złotych). W obu przypadkach do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna Starry Black i fioletowa Moonlit Purple.