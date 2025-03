Nowy smartfon Oppo to budżetowa propozycja dla graczy?

Tego typu urządzenia raczej nie mają ściśle określonej grupy docelowej. Oppo A5 Pro to „uniwersalny” smartfon, ale według producenta powinni nim zainteresować się też… gracze.

Oppo A5 Pro to smartfon dla niewymagających… graczy?

Oppo A5 Pro nie jest superwydajnym smartfonem. Wyposażono go w procesor Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 o częstotliwości taktowania do 2,1 GHz, który produkowany jest z wykorzystaniem 11-nm procesu technologicznego. Do tego jest 8 GB RAM LPDDR4X wraz z funkcją RAM Expansion, dzięki której można zwiększyć ilość pamięci operacyjnej – zostanie ona wygospodarowana z zasobów pamięci wbudowanej (typu UFS 2.1), której jest 256 GB.

Jest to zestaw, który powinien zapewnić satysfakcjonującą dla mniej wymagającego użytkownika wydajność, lecz według producenta smartfon Oppo A5 Pro nada się również dla graczy, ponieważ wyposażono go też w komorę parową i funkcję AI GameBoost, która – wykorzystując sztuczną inteligencję – zapewnia większą liczbę klatek na sekundę i zmniejsza opóźnienia w grach.

Oppo A5 Pro (źródło: Oppo)

Smartfon Oppo A5 Pro ma też działać długo na jednym ładowaniu dzięki akumulatorowi o pojemności 5800 mAh. Producent deklaruje, że wystarczy ona na 36 godzin rozmów lub nawet 17 godzin strumieniowania wideo. Urządzenie obsługuje ładowanie o mocy 45 W (przez port USB-C) i według deklaracji producenta po ponad 4 latach zachowa ponad 80% swojej pierwotnej pojemności.

Co jeszcze oferuje smartfon Oppo A5 Pro? Pozostała specyfikacja

Na wyposażeniu tego modelu znajdują się też głośniki stereo wraz z funkcją ustawienia głośności do poziomu 300% oraz wyświetlacz LCD o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości HD+ 1604×720 pikseli i jasności do 1000 nitów. Ekran odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz, a cały przód pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 7i.

Smartfon Oppo A5 Pro ma też 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.0 na przodzie, dwa aparaty na tyle (50 Mpix z f/1.8 i 2 Mpix z f/2.4), slot na kartę microSD, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM (2x nano SIM), Bluetooth 5.0, moduł NFC i zainstalowany system Android 15 z nakładką ColorOS 15.0.

Urządzenie jest również odporne na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP66, IP68 i IP69, a do tego pomyślnie przeszło testy militarnego standardu MIL-STD-810H. Producent deklaruje, że z powodzeniem można też obsługiwać ekran w rękawiczkach.

Oppo A5 Pro – cena

Smartfon trafił do sprzedaży w Malezji, gdzie kosztuje 899 ringgitów, co jest równowartością około 780 złotych.