Malutki, przenośny głośnik Creative dla aktywnych. Cena działa jak magnes

Głośniki bezprzewodowe kojarzą się głównie z plenerowymi imprezami, ale Creative Muvo Free powstał z myślą o innych zastosowaniach. Urządzenie to przypaść ma do gustu sportowcom, a nawet szerzej: miłośnikom aktywnego spędzania czasu.

Creative Muvo Free – maleńki głośnik Bluetooth dla aktywnych

Waży tylko 84 gramy, a jego wymiary to 50 x 72 x 30,5 mm, więc bez problemu można go zabrać ze sobą gdziekolwiek, także na trening. Transport ułatwia dołączany do zestawu pakiet akcesoriów: klips, magnes i smycz. A jako że jego konstrukcja jest odporna na zachlapania (w klasie IPX5), sprawdzi się podczas różnorakich przygód. Szkoda, mimo wszystko, że producent nie postawił na jeszcze wyższy stopień wytrzymałości.

Równocześnie głośnik Creative Muvo Free wykorzystuje technologię Bluetooth 5.4, dzięki czemu zapewniać ma równocześnie stabilne połączenie i niskie zużycie energii. Skoro już przy tym jesteśmy – producent wyposażył go w litowo-polimerowy akumulator o pojemności 450 mAh. Ma to wystarczyć na 9 godzin słuchania muzyki, a ładowanie do pełna zajmuje ponoć 2,5 godziny.

Na zdumiewającą jakość dźwięku przy takich gabarytach nie ma co liczyć. Mimo wszystko jest szansa, że będzie pod tym względem przynajmniej przyzwoicie. Urządzenie ma przetworniki o średnicy 33 mm, oferuje moc wyjściową na poziomie 3 W (RMS), cechuje się ciśnieniem akustycznym powyżej 85 dB (SPL), stosunkiem sygnału do szumu na poziomie ponad 80 dB (SNR) oraz pasmem przenoszenia od 180 do 17000 Hz. Przy takich parametrach niczym złym nie jest to, że obsługuje wyłącznie kodek SBC.

Głośnik bezprzewodowy i zestaw głośnomówiący w jednym

Poza odtwarzaniem muzyki Muvo Free może również pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Ma wbudowany mikrofon pojemnościowy z funkcją redukcji szumów z otoczenia.

Głośnik Creative Muvo Free jest już dostępny w sprzedaży, a jego cena wynosi 99 złotych. Dobrym pomysłem może być też zakup od razu dwóch egzemplarzy, szczególnie, że można je ze sobą sparować, by uzyskać dźwięk stereo.