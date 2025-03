Zadebiutowała Toyota C-HR+. Nazwa brzmi znajomo, ale to zupełnie inny samochód

Japończycy pokazali nowy, w pełni elektryczny samochód: Toyota C-HR+. Odświeżenia doczekały się też inne elektryki firmy – Toyota bZ4X i Lexus RZ.

Toyota C-HR+ to nie jest po prostu powiększy model spalinowy

Patrząc na najnowsze ogłoszenia japońskiego koncernu, a także na cały rynek, mam podejrzenia, że chyba nawet Toyota odpuściła sobie temat wodoru. Może nie całkowicie, ale samochody wyposażone w wodorowe ogniwa paliwowe otrzymały znacząco mniejszy priorytet. Przyszłość ma bowiem należeć do BEV-ów, czyli bateryjnych elektryków, które – w przeciwieństwie do FCEV-ów (np. Toyota Mirai) – mają wyraźnie mniej skomplikowany napęd i też inne zalety.

Z pewnością Toyota C-HR jest dobrze znana wielu Polakom. W końcu mówimy o samochodzie, który cieszy się u nas sporą popularnością i jest częstym widokiem na drogach. Jednak Toyota C-HR+ to nie jest po prostu powiększoną wersją wspomnianego auta. Mamy do czynienia z zupełnie nowym modelem, aczkolwiek jego nazwa sugeruje, gdzie będzie on umieszczony w gamie japońskiego producenta.

Toyota C-HR+ to elektryk, a nie samochód napędzany głównie silnikiem spalinowym, jak C-HR bez plusa. Nie jest to jednak elektryk zbudowany na podstawie auta spalinowego, bo pod spodem znajduje się platforma e-TNGA. Nowy BEV jest też nieco większy i jego wymiary przedstawiają się następująco: 4520 x 1870 x 1595 mm. Rozstaw osi to natomiast 2750 mm.

Jeśli chodzi o moc, pojemność akumulatorów i zasięg, klient będzie mógł zdecydować się na:

Napęd: FWD FWD AWD Moc: 167 KM 224 KM 343 KM Przyspieszenie 0-100 km/h 8,6 s 7,4 s 5,2 s Pojemność akumulatora: 57,7 kWh 77 kWh 77 kWh Przewidywany zasięg: 455 km 600 km 525 km Maksymalna moc ładowania (DC): 150 kW 150 kW 150 kW

Elektryczna Toyota C-HR+ zapewni bogaty zestaw systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, w tym chociażby aktywny tempomat czy zestaw kamer 360 stopni. Do tego dojdzie spory, 14-calowy centralny ekran z obsługą Android Auto i Apple CarPlay. Oczywiście będziemy mogli również korzystać z mobilnej aplikacji, w której sprawdzimy przykładowo poziom naładowania akumulatorów.

Niestety, na omawiany samochód będziemy musieli trochę poczekać. Na wybranych rynkach w Europie zadebiutuje on pod koniec 2025 roku. W Polsce zobaczymy go dopiero w 2026 roku.

Toyota bZ4X i Lexus RZ po modernizacji

Odświeżenia doczekały się dwa inne elektryki japońskiego koncernu. W obu przypadkach mamy do czynienia ze zmianami wpływającymi na zasięg i osiągi, a także z usprawnieniami we wnętrzu. Oprogramowanie Toyoty ma być teraz bardziej intuicyjne i działać szybciej. Lexus otrzymał z kolei chociażby wolant z systemem steer-by-wire nowej generacji (opcjonalnie zamiast kierownicy), a także system wirtualnej skrzyni biegów, aby tęskniący za spalinową motoryzacją mogli pobawić się biegami.

Specyfikacja odświeżonej Toyoty bZ4X wygląda następująco:

Napęd: FWD FWD AWD Moc: 167 KM 224 KM 343 KM Przyspieszenie 0-100 km/h 8,6 s 7,4 s 5,1 s Pojemność akumulatora: 57,7 kWh 73,1 kWh 73,1 kWh Przewidywany zasięg: 445 km 573 km 520 km

Z kolei zmodernizowany Lexus RZ zapewni:

RZ 350e RZ 500e RZ 550e F SPORT Napęd: FWD AWD AWD Moc: 224 KM 380 KM 407 KM Przyspieszenie 0-100 km/h 7,5 s 4,6 s 4,4 s Pojemność akumulatora: 76,96 kWh 76,96 kWh 76,96 kWh Przewidywany zasięg: 575 km 500 km 450 km

Oba elektryki w sprzedaży mają pojawić się jesienią 2025 roku. Co ciekawe, Toyota bZ4X będzie jednocześnie sprzedawana w starszej i nowszej wersji. Brzmi dziwnie, ale starszy wariant ma zachęcać klientów niską ceną, która w połączeniu z programem NaszEauto ma być naprawdę atrakcyjna.