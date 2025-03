Apple zapowiada świetną nowość dla fanów Metalliki. Trzeba jednak spełnić jeden warunek

Apple niebawem udostępni wyjątkowe doświadczenie dla fanów Metalliki, aczkolwiek tylko tych, którzy mogą skorzystać z Apple Vision Pro.

Specjalne wideo dla fanów Metalliki

Materiał, który będzie udostępniony w ramach Apple Immersive, został zarejestrowany podczas trasy koncertowej M72 World Tour. Oglądający mogą zobaczyć fragmenty koncertu z Mexico City i to z unikalnej perspektywy, prawie jakby byli na scenie. Oczywiście na wideo pojawia się James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, a także Robert Trujillo.

Apple przygotowało trzy pełne wykonania jednych z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu – Whiplash, One i Enter Sandman. Całość podana jest w formie wideo 180 stopni w wysokiej rozdzielczości, a także z dźwiękiem przestrzennym. W założeniach widz ma poczuć się jakby oglądał występ na żywo.

W celu zrealizowania tego projektu wykorzystano niestandardowy układ sceny z 14 kamerami. Apple postawiło na mieszankę stabilizowanych kamer, kamer zawieszonych na kablach i zdalnie sterowanych wózków kamerowych, które poruszały się po scenie.

Należy wspomnieć, że nie trzeba być właścicielem gogli, aby zobaczyć pokaz tego materiału. Wystarczy umówić się na demonstrację w lokalnym Apple Store. Niestety – jak z pewnością dobrze wiecie – sklepów Apple nie znajdziemy w Polsce. Jeśli jednak ktoś ma możliwość skorzystania z Apple Vision Pro, a także jest fanem zespołu Metallica, to wideo będzie mógł zobaczyć już od piątku, 14 marca.

Wypada jeszcze dodać, że użytkownicy Apple Music mogą również cieszyć się występem zespołu, a to za sprawą nowej EP-ki M72 World Tour: Mexico City, która dostępna jest ze wsparciem dla Spatial Audio. Jej debiut zaplanowany jest na najbliższy piątek.

Co jeszcze znajdziemy w Apple Immersive?

Zespół Tima Cooka pochwalił się rosnącą liczbą treści wideo, które można oglądać w goglach. W czwartym odcinku Adventure, zatytułowanym Deep Water Solo, widzowie poznają zawodowego wspinacza Kaia Lightnera. Z kolei w nowym odcinku Boundless będzie można podziwiać piękne i lodowate wody Norwegii.

Warto jeszcze wspomnieć o nowym filmie sportowym VIP: Yankee Stadium, w którym widzowie są zabierani na wycieczkę po jednym z słynniejszych obiektów baseballowych na świecie. Do biblioteki zawita też specjalne wydanie Bono: Stories of Surrender, które – co ważne – pojawi się również w Apple TV+ 30 maja. Materiał przedstawia życie znanego na całym świecie wokalisty Bono.