Nowy smartfon OnePlusa jest „najlepszy w swojej klasie”

Dziś oficjalnie zadebiutował nowy smartfon OnePlus N6. Producent twierdzi, że obecnie jest on „najlepszy w swojej klasie”. To solidny argument, żeby nakłonić klienta do zakupu tego konkretnego urządzenia.

Nowy smartfon OnePlus N6 nie jest wybitny, ale w jednym jest nalepszy

W ujęciu ogólnym nowy smartfon OnePlus N6 to propozycja dla osób, które nie mają wysokich wymagań, ponieważ to budżetowa konstrukcja. Do zakupu ma jednak szczególnie zachęcać akumulator o dużej pojemności – konkretnej 8000 mAh.

OnePlus N6 (źródło: OnePlus)

Producent deklaruje, że według stanu na 30 czerwca 2026 roku (czyli dzień premiery) smartfon OnePlus N6 oferuje największą baterię w swoim segmencie cenowym. Na plus zdecydowanie należy zaliczyć też obsługę ładowania przewodowego o mocy 45 W, ładowania obejściowego i zwrotnego ładowania przewodowego o mocy 5 W.

Do zakupu tego modelu może również zachęcić duży wyświetlacz – o przekątnej 6,8 cala, który odświeża obraz z częstotliwością nawet 120 Hz i osiąga jasność do 1200 nitów. Jego rozdzielczość to jednak tylko HD+ 1570×720 pikseli, co przekłada się na zaledwie 254 ppi.

OnePlus N6 (źródło: OnePlus)

Wydajność również nie będzie imponująca, jako że producent zastosował procesor MediaTek Dimensity 6360 Apex (Chińczycy podają, że osiąga w AnTuTu ~615 tys. punktów) oraz tylko 4 GB RAM w podstawowej wersji (w „wyższej” jest 6 GB). Pamięci wbudowanej jest zaś 128 GB.

Zaplecze fotograficzne też jest co najwyżej „w porządku”, ponieważ na przodzie jest aparat o rozdzielczości 8 Mpix z przysłoną f/2.0, a na tyle 50 Mpix z f/1.8 i PDAF. Ponadto smartfon OnePlus N6 oferuje slot na kartę microSD o pojemności do 2 TB, komorę parową o powierzchni 5300 mm2, funkcję zwiększenia głośności do 400% oraz odporność, zgodną z kryteriami klasy IP65 i MIL-STD-810H.

Smartfon OnePlus N6 ma też wymiary 166,47×78,23×8,88 mm, masę 224 gramów i fabrycznie zainstalowany system Android 16 z nakładką OxygenOS 16.0.

OnePlus N6 – cena, dostępność

Najnowszy model w ofercie chińskiej marki zadebiutował dziś w Indiach, gdzie za wersję 4/128 GB zapłacą 22999 rupii indyjskich (równowartość około 920 złotych), a za wariant 6/128 GB – 24999 rupii (~995 złotych).

Jest raczej małe prawdopodobieństwo, że smartfon OnePlus N6 trafi do sprzedaży w Polsce.