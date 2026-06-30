Podstawa taniego smartfona. Nowy procesor MediaTek trafił do pierwszych modeli

Nowy, plasujący się pomiędzy niską a średnią półką procesor MediaTek Dimensity 6360, trafił już do pierwszych smartfonów. Ma zastąpić dwuletni model Dimensity 6300, ale jeśli liczysz na jakieś poważniejsze zmiany i udoskonalenia, to… się zawiedziesz.

Nowy procesor MediaTek Dimensity 6360 vs Dimensity 6300. Weź lupę, by dostrzec różnice

MediaTek Dimensity 6360 to tak naprawdę tylko delikatnie odświeżony model MediaTek Dimensity 6300, który swoją premierę miał w 2024 roku. Tak jak on bazuje na procesie technologicznym 6 nm i ma procesor główny złożony z dwóch wydajnych rdzeni Cortex-A76 o częstotliwości taktowania 2,4 GHz oraz sześciu energooszczędnych rdzeni Cortex-A55 o taktowaniu 2 GHz. Do tego dochodzi jednostka graficzna Arm Mali-G57 MC2.

Nowy procesor MediaTek obsługuje pamięć LPDDR4x o taktowaniu sięgającym 2133 MHz oraz pamięć masową w formacie UFS 2.2. W połączeniu z zastosowanymi podzespołami jasno klasyfikuje to ten model jako odpowiedni do smartfonów z pogranicza niskiej i średniej półki cenowej. Nie ma co liczyć na demona prędkości, ale płynne działanie podstawowych aplikacji powinno być jak najbardziej osiągalne.

Dimensity 6360 obsługuje również aparaty o rozdzielczości maksymalnie 108 Mpix i wyświetlacze Full HD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Do tego oferuje łączność 5G (w standardzie 3GPP R16), Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2 oraz systemy GPS (L1+L5), BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS i NavIC.

MediaTek Dimensity 6360 (źródło: MediaTek)

Patrząc na suchą specyfikację nie dostrzeżesz między nimi różnic. Podobno jednak dokonano optymalizacji jednostki graficznej, co tłumaczyłoby minimalnie lepsze wyniki osiągane w benchmarkach. Producent wprowadził też funkcję Bluetooth/Wi-Fi Hybrid Coexistence, która tak zarządza przydzielaniem pasm łączności bezprzewodowej, by technologie Bluetooth i Wi-Fi nie wchodziły w konflikt.

Pierwsze smartfony z MediaTek Dimensity 6360

Pierwszymi smartfonami, do których trafił procesor MediaTek Dimensity 6360, były Oppo F33 i Oppo F33 Pro zaprezentowane w kwietniu 2026 roku. Z kolei 30 czerwca 2026 roku dołączył do nich OnePlus N6, który pomimo niskiej ceny może pochwalić się akumulatorem o pojemności aż 8000 mAh.