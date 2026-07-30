Nowy smartfon znanej marki. Może być atrakcyjną propozycją

Do oferty jednego z najbardziej znanych globalnie producentów dołączył nowy smartfon. Może być atrakcyjną propozycją, jeżeli spojrzeć na niego z określonej perspektywy.

Nowy smartfon Honor X6e może być atrakcyjną propozycją dla klientów o określonych oczekiwaniach

Smartfon Honor X6e jest kierowany przede wszystkim do osób, które oczekują długiego czasu pracy na akumulatorze. W tym modelu ma on pojemność 7500 mAh i według deklaracji producenta wystarczy na nawet blisko 30 godzin odtwarzania wideo. Nie zapomniano też o obsłudze szybkiego ładowania – wspierane jest uzupełnianie zapasu energii z mocą 45 W.

Chińczycy deklarują również, że akumulator pozostanie „mocny” po nawet 6 latach, ponieważ „zbudowano go, aby przetrwał” ponad 1000 cykli ładowania. Użytkownicy mogą zatem spodziewać się, że smartfon Honor X6e nie zacznie zawodzić pod względem czasu pracy już po roku czy dwóch latach.

Honor X6e (źródło: Honor)

Smartfon Honor X6e cechuje się też wystarczającą na co dzień odpornością na pył i wodę, zgodną z kryteriami klasy IP64, a także na upadki z wysokości do 1,8 metra. Korzystnie na liście parametrów wygląda również funkcja odświeżania obrazu na ekranie z częstotliwością nawet 120 Hz.

Mniej natomiast rozdzielczość, która wynosi tylko HD+ 1604×720 pikseli przy przekątnej 6,61 cala. Przedni aparat z matrycą 5 Mpix (f/2.2) też raczej nie zapewni spektakularnych efektów. Na tyle zaś znalazł się „standardowy” 50 Mpix aparat z przysłoną f/1.8.

Honor X6e (źródło: Honor)

Smartfon Honor X6e jest wyposażony również w procesor MediaTek Helio G81 Ultra 2,0 GHz oraz 128 GB pamięci wbudowanej i tylko 4 GB RAM. Do tego oferuje Bluetooth 5.1, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, dual SIM, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe, a także czytnik linii papilarnych i jeden głośnik z możliwością zwiększenia głośności do 300%.

Całe urządzenie ma wymiary 163,9×75,9×8,29 mm, waży 207 gramów i pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką MagicOS 10.0.

Ile trzeba zapłacić za smartfon Honor X6e?

Nowy smartfon Honor X6e trafił do sprzedaży w Malezji, gdzie za wersję z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej trzeba zapłacić 699 ringgitów (równowartość około 645 złotych).

Na tę chwilę nie ma informacji o dostępności tego modelu w Polsce.