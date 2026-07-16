Oficjalnie: OnePlus wycofuje się z Europy. Zabójca flagowców został w końcu pokonany

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że tak się stanie. Dziś w końcu OnePlus potwierdził, że wycofuje się z Europy i Ameryki Północnej. Reorganizacja, przeprowadzana przez Oppo, obejmie jednak również drugą markę-córkę – Realme.

OnePlus oficjalnie potwierdził, że wycofuje się z Europy i Ameryki Północnej

Zgodnie z otrzymanym przez nas oświadczeniem, marka OnePlus, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy, podjęła decyzję o zakończeniu wprowadzania nowych produktów na rynki europejskie i północnoamerykańskie. Równocześnie zapewniono, że prawa obecnych użytkowników będą nadal w pełni chronione, w szczególności w zakresie obsługi posprzedażowej, aktualizacji oprogramowania oraz poprawek bezpieczeństwa.

Na oficjalnej stronie internetowej OnePlus informuje, że gwarancja na jego urządzenia wciąż będzie honorowana. Ich właściciele będą również mogli dobrowolnie zainstalować system Android 17 z nakładką ColorOS 17, kiedy Oppo oficjalnie go udostępni, a także – jeśli zmienią zdanie – wrócić do OxygenOS.

Mimo że OnePlus nie będzie już wprowadzał na rynek europejski i amerykański nowych produktów, jego sklep w Europie oraz społeczność dalej będą funkcjonować, przynajmniej „na razie”.

Oppo zapowiedziało też, że na wybranych rynkach zostaną wprowadzone specjalne oferty skierowane do osób, które chciałyby zmienić swoje produkty na Oppo. Aktualnie w Polsce taka oferta nie jest jednak dostępna.

Oppo „ubija” nie tylko OnePlusa w Europie i USA. Reorganizacja obejmie też markę Realme

W przesłanym do redakcji Tabletowo.pl oświadczeniu Oppo informuje również, że w celu dalszej konsolidacji zasobów oraz zwiększenia synergii w ramach globalnej strategii produktowej Realme skoncentruje się na rynkach zagranicznych i nie będzie wprowadzać nowych produktów na rynek chiński.

To tak samo zaskakujące jak wycofanie urządzeń marki OnePlus z Europy i Stanów Zjednoczonych. Można zatem spodziewać się, że miejsce OnePlusa na Starym Kontynencie zostanie podzielone między Oppo i Realme. Jak bowiem twierdzi sam producent, jego działalność w Europie pozostaje stabilna, a marka odnotowuje silną dynamikę wzrostu w segmencie flagowych urządzeń premium.

Niewykluczone, że teraz Oppo skupi się na oferowaniu smartfonów flagowych i wyższej średniej półki, natomiast Realme tańszych modeli – podobnie jak ma to miejsce w przypadku Xiaomi i Redmi.