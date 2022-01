Pod żadnym pozorem nie oglądaj tego filmu, bo pożałujesz!

Człowiek z natury jest ciekawy, szczególnie gdy ktoś mówi, że podejrzał go w intymnej sytuacji i dysponuje filmem, który może go skompromitować. Wówczas automatycznie człowiek chce zapobiec udostępnieniu go publicznie, przez co może tylko napytać sobie biedy. Dlatego pod żadnym pozorem nie oglądajcie tego wideo, jeśli dostaniecie takiego SMS-a!

Oszuści nigdy nie śpią

Przynajmniej część z Was prawdopodobnie chociaż raz odebrała e-mail, w którym ktoś napisał, że nagrał swoją ofiarę, gdy ta oglądała porno i się masturbowała, i jeśli nie zapłaci za dyskrecję (najczęściej w Bitcoinach), wideo zostanie rozesłane do wszystkich znajomych oraz członków rodziny. Niestety, niektórzy się na to nabierają, mimo że to wierutna bzdura. Każdy taki incydent warto zgłosić odpowiednim służbom, na przykład CERT Orange Polska.

Oszuści czasami też piszą, że pobrali całą zawartość komputera lub mają dowody na to, że ofiara jest pedofilem i wkrótce odpowiednio się z nią rozprawią. Pomysłowość przestępców nie zna granic, a do tego w niektórych przypadkach oszustwo jest skrupulatnie przygotowane i w pierwszej chwili można nie domyślić się, że to próba wyciągnięcia pieniędzy.

Przestępcy żerują nie tylko na strachu, ale też ciekawości – jak w tym przypadku. Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego ostrzega przed kolejnym oszustem, które może skończyć się wyzerowaniem konta bankowego.

Nie oglądaj tego filmu, bo pożałujesz – to oszustwo!

CSIRT KNF informuje, że mieszkańcy Polski otrzymują SMS-y, w którym oszuści piszą, że pobrali film z urządzenia ofiary, na którym ta prawdopodobnie robi coś wstydliwego. Oczywiście w wiadomości znajduje się link, w który część osób kliknie z ciekawości i strachu.

źródło: CSIRT KNF

Nie wolno tego robić – taką wiadomość należy od razu skasować i o niej zapomnieć! Co jednak się stanie, gdy ktoś kliknie w link w SMS-ie? Zostanie przeniesiony na stronę internetową, za pośrednictwem której oszuści będą próbować skłonić ofiarę do pobrania pliku FlashPlayer20.apk, a następnie do zezwolenia ściągniętej aplikacji na sterowanie telefonem.



źródło: CSIRT KNF

To jednak nie jest prawdziwa aplikacja Flash Player od Adobe (rozwiązanie to zostało wycofane już w 2021 roku). W ten sposób ofiara instaluje na swoim urządzeniu FLUBota, który jest w stanie wykraść dane do logowania do bankowości elektronicznej, co daje możliwość przestępcom do wyczyszczenia konta.

Jeśli więc otrzymaliście taką wiadomość (lub podobną, jak na przykładzie poniżej), natychmiast skasujcie ją, bo ciekawość może Was słono kosztować!