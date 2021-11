To może być OnePlus 10 Pro. Wyspa na aparaty nie wygląda zbyt dobrze

Powoli zbliża się koniec roku, a co za tym idzie, także prezentacja flagowego procesora Qualcomma, który będzie napędzał topowe smartfony w przyszłym roku. Do sieci trafiły rendery nadchodzącego OnePlus 10 Pro, które sugerują, że urządzenie chińskiej marki będzie zaprojektowane zgodnie z obecnymi trendami, gdzie producenci decydują się na coraz to większe wyspy na aparaty.

Reklama

OnePlus 10 Pro może nie należeć do najładniejszych smartfonów 2022 roku

W tym roku OnePlus poszedł w dość bezpieczny design – w przypadku podstawowego modelu, jak i tego z dopiskiem „Pro” producent zastosował stosunkowo małą wyspę na aparaty, która nie cechowała się niczym specjalnym pośród konkurencji. Do sieci trafiły najnowsze rendery ukazujące nadchodzącego flagowca OnePlusa, który może mieć „nieco” większą wyspę, niż jego bezpośredni poprzednik.

Użytkownik Twittera pod pseudonimem OnLeaks, który dostarczył nam już niejedne sprawdzone zdjęcia, na swojej tablicy opublikował pierwsze nieoficjalne rendery przedstawiające OnePlus 10 Pro. Smartfon przede wszystkim wyróżnia się ogromną wyspą na aparaty, która ma skrywać trzy moduły oraz dodatkową doświetlającą diodę LED. Obiektywy są tu ustawione bardzo symetrycznie, nie wystają także dodatkowo z wyspy tak, jak to jest w przypadku realme 8 Pro, czy iPhone 13 (Pro).

Reklama

Co ciekawe, wyspa na aparaty, podobnie jak ta z serii Galaxy S21 zachodzi na boczną ramkę, jednak tutaj widać, że element nie jest bezpośrednio połączony z korpusem – pomiędzy ramką a końcem wyspy widać małą szczeliną, co nie wygląda zbyt estetycznie.

Warto dodać, że rendery zostały przygotowane na podstawie zdjęć wczesnego prototypu OnePlus 10 Pro, więc finalny smartfon może się nawet znacząco różnić od tego, co przygotował OnLeaks.

W temacie dokładnej specyfikacji jak na razie, nie ma żadnych konkretów – jednak jak co roku, flagowy OnePlus otrzyma topowy procesor Qualcomma. W tym wypadku chodzi o Snapdragona 898 (o nazwie kodowej SM8450), który będzie wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. OnePlus 10 Pro powinien otrzymać także 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o odświeżaniu 120 Hz.

Więcej informacji na temat smartfona powinno pojawiać się już w niedalekiej przyszłości, bowiem jego premiera najpewniej odbędzie się w pierwszym kwartale przyszłego roku.