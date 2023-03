Pobite gary! Nowe smartfony Motoroli już nas nie zaskoczą. Jest na co czekać

Producentom trudno potrzymać przecieki, choć tajemnicą poliszynela jest to, że za przynajmniej część z nich odpowiadają oni sami, aby podgrzać atmosferę wokół ich nadchodzących nowości. Jak jest w tym przypadku – nie dociekamy, bo najbardziej interesuje nas to, że wiemy już, co zaoferują nowe smartfony marki Motorola z wyższej półki.

Co zaoferuje smartfon Motorola edge 40?

Według informacji, które przedpremierowo przedostały się do sieci, zaoferuje on obustronnie zakrzywiony wyświetlacz pOLED o kącie krzywizny 68° – ekran ma mieć przekątną 6,55 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli (402 ppi) oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz i szczytową jasność do 1200 nitów. Ponadto zapewni on wsparcie dla 8-bitowej głębi koloru, DCI-P3, technologii HRD10+ i próbkowania dotyku z prędkością 360 Hz. Z wyświetlaczem zintegrowany zostanie też czytnik linii papilarnych.

We wnętrzu Motoroli edge 40 znajdzie się niezaprezentowany jeszcze procesor MediaTek Dimensity 8020 wraz z 8 GB RAM LPDDR4X i 128/256 GB wbudowanej pamięci typu UFS 3.1. Smartfon ma fabrycznie pracować na systemie Android 13, a energię do działania zapewni mu akumulator o pojemności 4400 mAh, który użytkownik naładuje przewodowo z mocą 68 W (przez port USB-C; USB 2.0) lub indukcyjnie z mocą 15 W.

Specyfikacja Motoroli edge 40 obejmie też aparat z matrycą 32 Mpix (f/2.4) na przodzie i zestaw dwóch aparatów na tyle: 50 Mpix (f/1.4) z OIS i 13 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 120°, który posłuży również do wykonywania zdjęć makro. Ponadto na wyposażeniu tego smartfona znajdą się m.in. Bluetooth 5.2 i WiFi 6 oraz trzy mikrofony i głośniki stereo z Dolny Atmos. Dodatkowo model ten pochwali się certyfikatem IP68.

Motorola edge 40 będzie dostępna w dwóch wersjach. Pierwsza z pokrywą panelu tylnego z tworzywa sztucznego będzie miała wymiary 158,43×71,99×7,49 mm i ważyła 167 gramów, natomiast druga, wykończona skórą wegańską, 158,43×71,99×7,58 mm i 171 gramów. W sumie do sprzedaży trafią cztery warianty kolorystyczne: Nebula Green, Lunar Blue, Eclipse Black i Viva Magenta.

Specyfikacja smartfona Motorola edge 40 pro

To będzie nowy flagowiec Motoroli na rynku globalnym – międzynarodowa wersja modelu moto X40, który zadebiutował w Chinach już 15 grudnia 2022 roku. Na jego wyposażeniu znajdą się m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 wraz z 12 GB RAM LPDDR5X i 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 4.0 oraz akumulator o pojemności 4600 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 125 W (przez port USB-C; kompatybilny z USB 3.2), indukcyjnego 15 W i indukcyjnego zwrotnego 5 W.

Nowa Motorola edge 40 pro zaoferuje również swoim właścicielom 6,67-calowy, obustronnie zakrzywiony wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (394 ppi) ze wsparciem dla HDR10+, 10-bitowej głębi kolorów, przestrzeni barw DCI-P3 i Dolby Vision. Ekran odświeży też obraz z częstotliwością 165 Hz i będzie próbkował dotyk z prędkością 360 Hz. Jego szczytowa jasność sięgnie zaś 1300 nitów.

moto X40 (źródło: Lenovo)

Ponadto właściciele tego smartfona otrzymają do dyspozycji 60 Mpix (f/2.2) aparat na przodzie i trzy aparaty na tyle: 50 Mpix (f/1.8) z OIS, 50 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 114° (posłuży on też do zdjęć makro) i 12 Mpix (f/1.6) z 2x zoomem optycznym. Do tego będą mogli korzystać m.in. z ekranowego czytnika linii papilarnych, Bluetooth 5.3, WiFi 6, czterech mikrofonów i głośników stereo z Dolby Atmos. Na pokładzie tej Motki znajdzie się także silnik wibracyjny osi X.

Motorola edge 40 pro będzie dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: Quartz Black i Angel Falls. Wymiary smartfona to 161,16x74x8,59 mm, a waga – 199 gramów. Ten model również ma mieć obudowę z certyfikatem IP68 i fabrycznie pracować na systemie Android 13.

Kiedy premiera?

Data globalnej premiery nowych Motek nie jest jeszcze znana, ale skoro właśnie wyciekła ich specyfikacja, to można się spodziewać, że Motorola lada chwila ją oficjalnie zapowie.