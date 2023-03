Od teraz wynajmiesz również odnowionego iPhone’a w PHOX

Z badań i doświadczeń PHOX wynika, że Polacy są bardzo mocno zainteresowani wynajmem smartfonów. Firma postanowiła rozszerzyć swoją ofertę o odnowione iPhone’y. Do wyboru jest wiele różnych modeli – zarówno starszych, jak i nowszych.

Odnowiony iPhone na wynajem

PHOX to młoda marka na polskim rynku – zaanonsowała rozpoczęcie swojej działalności w Polsce pod koniec stycznia 2023 roku, czyli zaledwie dwa miesiące temu. Mimo to zdążyła już zaistnieć w świadomości Polaków, ale ma apetyt na więcej – postanowiła ruszyć z intensywną kampanią promocyjną, która będzie reklamowała również nowość w jej ofercie: wynajem odnowionych smartfonów Apple.

Klienci mają do wyboru siedem odnowionych modeli z oferty Apple:

PHOX zapewnia, że w procesie odnowienia każde urządzenie przechodzi kontrolę jakości 33. funkcjonalności i dopiero wtedy zostaje dopuszczone do użytku, a ponadto jest poddawane certyfikowanemu czyszczeniu danych. W przypadku, gdy jakiś element trzeba wymienić, jest on zastępowany oryginalnym komponentem. Wyjątkiem jest akumulator, który jest certyfikowanym zamiennikiem, aczkolwiek nie w każdym egzemplarzu musi być konieczna wymiana baterii. Nie ma takiej potrzeby, jeśli ma zachowaną pojemność – PHOX wynajmuje bowiem tylko odnowione smartfony Apple z akumulatorami z minimum 85% pierwotnej pojemności fabrycznej.

Każde wynajęte urządzenie jest objęte gwarancją na cały okres wynajmu. Dostawa i zwrot są darmowe, a wszystkie formalności załatwia się poprzez stronę internetową PHOX. Umowa na wynajem podpisywana jest na 36 miesięcy, ale można z niej zrezygnować wcześniej (w takim przypadku trzeba jednak zapłacić 149 złotych za czyszczenie pamięci).

PHOX nie tylko wynajmuje smartfony

Oferta PHOX nie ogranicza się jedynie do wynajmu smartfonów Apple i Samsunga (w ostatnim przypadku tylko nowych, nie ma możliwości wynajęcia używanego Galaxy). Firma oferuje również usługi telekomunikacyjne – świadczy je z wykorzystaniem zasięgu Plus (z dostępem do technologii 5G).

Do wyboru są dwa plany:

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 20 GB internetu w Polsce (4,8 GB w roamingu w Unii Europejskiej) za 25 złotych miesięcznie,

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także 50 GB internetu w kraju (7,67 GB w UE) za 40 złotych miesięcznie.

W razie potrzeby można dokupić 1 GB za 3 złote, 5 GB za 10 złotych i 20 GB za 20 złotych.

Istnieje jednak również możliwość jednoczesnego wynajęcia smartfona i wykupienia jednego z ww. pakietów – wówczas taryfa z 20 GB internetu kosztuje 15 złotych miesięcznie, a oferta z 50 GB – 30 złotych co miesiąc. Opłata za usługi telekomunikacyjne pobierana jest z podłączonej do konta klienta karty płatniczej. Co ważne: umowa jest podpisywana na czas nieokreślony, więc można z niej zrezygnować bezpłatnie w dowolnym momencie.